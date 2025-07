A harmadik napon sem okozott csalódást az OZORA Fesztivál – videóval

Egy mesés álomvilág az, ami Igar Dádpuszta berkein belül a szemünk elé tárul. Ezúttal nem a kora esti, hanem a későbbi órákban látogattunk ki a fesztiválra, hallottuk azt, ahogy Ace Ventura a jobbnál jobb zenéket keveri, és azt is megtudtuk, hogy sok fesztiválozó Astrix csütörtöki fellépés miatt érkezett amellett, hogy kikapcsolódjon. Na de térjünk vissza Ace Ventura előadásához, aki az OZORA Stagen kapott lehetőséget. A színpad előtti tér nagyon gyorsan megtelt és hamar tánctérré változott a terület. Nem is volt ez csoda és, ha eddig valaki nem volt biztos abban, hogy megérte az OZORA Fesztivál jegyeket megvásárolnia, és, hogy megérte e az OZORA Fesztivál jegy árát kifizetni, akkor most már nyugtázhatta, jól döntött.

Ezúttal is csodálatos látványt nyújtott az OZORA Fesztivál

Fotó: Kelemen Kornél

Az OZORA Fesztivál látványos fényshow-val készült idén is

A nagyszerű épületek, a fantasztikus zene olyan összképet komponált szerda éjszaka, amelyet a legvadabb álmainkban sem tudunk elképzelni. A hatalmas goa party a fesztiválozók ezreit vonzza, nyilván nem véletlen, hogy minden évben többezren vannak Dádpuszta területén ilyenkor, de az építmények és a fényshow is több embert megmozgat. Ez teszi teljessé azt, amit erről a fesztiválról mindig is elképzeltünk, a békét és a nyugalmat. Mondhatjuk ezzel tökéletesen leírható a progresszív jelentése, hiszen előrehaladó, előremutató amit ott láthattunk.

Még nincs vége a bulinak, augusztus 5-ig látogatható a fesztivál, mi is érkezünk még beszámolókkal, de addig is meséljen a hangulatról az alábbi videó, amely a gyönyörű fényjátékot is bemutatja.