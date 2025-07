Új főigazgató ismerkedik a járás településeivel és óvodáival

Hogyan lett óvónő, mi indította el ezen a nehéz, de szép pályán, melynek során most ön lett az új főigazgató?

Óvónő 2002-ben lettem, akkor végeztem a szekszárdi főiskolán, ahol egyből német nemzetiségi óvodapedagógiát tanultam. De valójában már a középiskolában eldőlt, hogy óvónő szeretnék lenni. Már akkor voltam pályaorientációs látogatás keretében óvodában, hogy megtudjam, milyen is ez a pálya, és a főiskola befejezése után Bodajkon helyezkedtem el. Akkoriban nem volt sok munkahely, úgyhogy Móron nem is volt üres állás, így megörültem, hogy Bodajkon van egy lehetőség. Bár később lett volna lehetőségem elmenni Mórra, de akkor már nem akartam, így 23 évig voltam Bodajkon óvónő.

Fotó: Adam Voga



A Törpe Ovi Alapítvány óvodájában kezdtem dolgozni, ahol a német nemzetiségi nevelést az én diplomámra épülve alakítottuk ki. Ez az alapítványi intézményi forma mindig különleges volt, de mindig jól megtaláltam benne a helyemet. Amikor a Törpe Oviban kezdtem, azonnal csoportban dolgoztam, és bizony elég sok problémás gyermekkel találkoztam, így megszereztem egy gyógypedagógusi diplomát még a legelején. Győrben végeztem, tanulásban akadályozottak szakon, és 2006-ban diplomáztam, és így dolgoztam óvó néniként, és fejlesztettem sajátos nevelési igényű gyerekeket, fejlesztő tornát tartottam nekik, mert az hamar kiderült, hogy a mozgás az, amivel a legtöbb dolgot fejleszteni lehet, és nagyon szerettem ezt a munkát.

Később a bodajki intézmény élére került. Hogyan történt és mi volt a feladata?

Az akkori vezetőm, Ruskó Sándorné Margitka felkért 2007-ben, hogy legyek vezető helyettes, és ez nagyban meghatározta a pályámat, mert helyettes vezetőként egy alapítványi intézményben nagyon sok mindenbe beleláttam. A kuratóriumban is tag voltam, így a fenntartói oldalról is megismertem az intézmények működését, nem csak az óvónői oldalról. Jól együtt tudtam dolgozni az akkori vezetőmmel, és nagyon sokat tanulhattam tőle a szakmáról, és eleve jó kis csapat alakult ki az óvodában. Amikor Ruskó Sándorné Margitka nyugdíjba ment, akkor nem is nagyon volt kérdés, hogy mi legyen, hiszen évek óta arra készültünk, hogy én fogom tőle átvenni az óvoda vezetését, és ez 2017-ben meg is történt.

Feladatom volt a kapcsolattartás a testvérintézményekkel, volt német, erdélyi, később lengyel testvéróvodánk, és volt egy olyan óvoda is Kárpátalján, akiknek adományozó akciókat szerveztünk. Természetesen a legnagyobb hangsúly a német testvéróvodákon volt, a német nemzetiségi nevelés okán. A feladatkörömben mindig is benne volt a pályázatok írása is, legyen az eszközbeszerzés vagy óvodafelújítás. Alapítványi intézményként a fenntartás és a működtetés is a mi feladatunk volt, és persze az ehhez szükséges források előteremtése is.

Az alapítványi Törpe Ovi az ön vezetése alatt vált egyházi intézménnyé. Miért történt ez a jelentős váltás?

Én 2017-től voltam a Törpe Ovi vezetője, majd egy fenntartói döntést követően egyházi fenntartásúvá vált az intézmény. Eleve nem állt messze az ovitól a vallásosság, hiszen voltak előtte is ökumenikus vallásos csoportok az oviban. Ezért is fordultunk a Székesfehérvári Egyházmegyéhez, hogy az átvegye az óvoda fenntartási feladatait, úgyhogy 2022-től a munkámnak jelentős részét az tette ki, hogy ezt a fenntartóváltást végigvigyük. Nem volt egyszerű, hiszen a váltás új elvárásokat is jelent, az intézmény arculatát is meg kellett változtatni, hogy egy egyházi, katolikus intézménynek megfelelő legyen. A csapat nagyon jól fogadta a váltást, úgy a kollektíva, mint a szülők, úgyhogy egyben maradt a családi és a dolgozói közösség is, és így lettünk egy új intézmény, a Boldog Gizella Óvoda.

Az alapítványi fenntartásból egyházi fenntartásba kerülni az a mérleg túlsó oldala volt, mert finanszírozásban is más szempontok uralkodtak, és az egyházzal való együttműködés más elvárásokat is támasztott felénk, de ezeknek az elvárásoknak sikerült jól megfelelnünk. Pozitív visszajelzéseket kaptunk az egyházmegyei látogatást követően, sikerült egy katolikus óvodát alkotni. A gyerekek hitre való nevelését kellett megoldani, és számukra, gyermekközeli élménydús tevékenységgé tenni, hogy ismerkedjenek a katolikus vallással és a hittel és sikerült is, szeretik a gyerekek ezt a területet.