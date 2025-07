Orbán Viktor jól megmondta a véleményét a Tisza Pártról és a választásokról is - videó

Nem akárki látogatott a Magyar Nemzet Pikk podcastműsorba hétfőn este, a témák pedig nem is lehettek volna aktuálisabbak: szó esett belpolitikáról, Sebestyén József tragikus haláláról és az Európai Unió jövőjéről is. A műsor elején Orbán Viktor miniszterelnök kifejtette álláspontját a Tisza pártról is.

Orbán Viktor nyíltan és őszintén beszélt Bayer Zsolt publicistának és Ambrózy Áron újságírónak a Pikk-ben.

Forrás: Orbán Viktor/ Facebook

– A Tisza egy digitális politikai mozgalom, nincsen pártjuk – rögzítette a kormányfő arra utalva, hogy a Fidesznek mindig is volt egy szervezett politikai közössége. Ezzel összefüggésben pedig a közelgő voksolásra utalva magabiztosan kijelentette:

Miért lenne más választási eredmény 2026-ban, mint 2022-ben volt? Ezért nyugodtan futok rá a választásra. Nem hiszem, hogy a teljesítményt bármilyen digitális politikai mozgalom felül tudja múlni.

Orbán Viktor lerántotta a leplet az EU mestertervéről is

A kormányfő a műsor későbbi részében kifejtette a véleményét Sebestyén József tragikus haláláról is. Elmondta, egy háborúban szörnyű dogok történnek, de az nem elfogadható, hogy agyonvernek embereket kényszersorozás közben. A kormányfő a podcastműsorban is nyomatékosította, hogy Brüsszelben is dörömbölnek az ajtón, hogy lépjenek fel az ukrajnai kényszersorozások ellen.

További részletek a videóban, ahol szó esik többek között még az Európai Egyesült Államok mestertervéről is, ami ellen a Kormány foggal-körömmel küzd.