Három gyereket ölt meg az omlás Fehérváron

– A székesfehérvári tűzoltóság szakembereit és a mentőket is riasztották – mondta a koronázó város díszpolgára. – Az áldozatul esett férfi téglát próbált visszanyerni az épületből, amit aztán gyakorlatilag magukra omlasztott. Nagy erőkkel indultunk a helyszínre, arra emlékszem, hogy a kosaras autóból nézem a falat, hogy mi az, ami még veszélyes, és összedőlhet. Abból az időszakból egyébként sok épületről ugrás jut még eszembe, de olyan is, amikor megfogtuk az öngyilkosjelöltet. Kötéllel kikötöttük magunkat, ráfutottunk, elkaptuk, aztán a kötéllel már húztak is vissza bennünket.

Az egykori kollégium, könyvraktár, iskola, legutoljára italnagykereskedelmi raktár bontása még júliusban kezdődött meg. A munkát végző vállalkozó azonban a felszólítás ellenére sem kerítette be a területet, így aztán senki sem csodálkozott azon, hogy a rendőrök onnan, a helyszínről el is vitték. Aztán újabb falszakasz omlott le, közel a lapátolókhoz, és már sötétedett, amikor megtalálták a még hiányzó nagydarab embert, guggoló testhelyzetben. Még akkor is látszott, hogy a kezét a feje fölé tartotta a halála pillanatában.



Az egykori felvételen a mentés egyik pillanata

Forrás: FMH-archív/Sági István



– Alábontottak a háznak és összedőlt az egész, rá a játszó gyerekekre – mondta Klupács Péter. – Régen volt, nehéz visszaidézni, mert az emlékezet olyan, hogy hozzátesz, és el is vesz az egykor történtekből. Sajnos halva maradtak a romok alatt a gyerekek, meghalt egy felnőtt, de sérülteket is vittünk be. A 8-as műúton dolgoztunk éppen egy lovaskocsis balesetnél, aztán házomláshoz riasztottak, onnan robogtunk a helyszínre. Akkor már volt ott egy mentőegység, gyorsan kialakítottunk egy triázsnak megfelelő sebesült gyűjtőhelyet. Elég kaotikus látvány fogadott bennünket, nem voltak a helyszínen még a rendőrök és a tűzoltók sem, puszta kézzel kapartunk ki egy kisgyereket a romok alól. Őt mentőbe tettük. Aztán sorban jöttek elő a holttestek, és a katonáknak kellett sorfalat állniuk, hogy elállják a bámészkodók elől a halott gyerekek látványát.