Ölelés és kutyamosoly a Testvértábor zárónapján

Július 14-én, hétfőn ért véget Agárdon a 27. Testvértábor, melyet a 26 éve működő „Vigyázó Kéz” Gyermekvédelmi Egyesület szervezett azzal a nemes céllal, hogy külön ellátási helyeken nevelkedő vér szerinti testvérek egy hétre újra együtt lehessenek. A zárónap programja igazán emlékezetessé teszi az itt töltött hetet: két terápiás kutya érkezett ugyanis a Pákász-tanyára, hogy agility-bemutatóval, simogatással és játékkal oldják a gyerekek búcsú előtti pillanatait.

Terápiás kutyák látogatták meg a gyerekeket

Fotó: Fehér Gábor

A foglalkozást Kifferné Anikó vezette, aki az állat- és környezetvédelem fontosságáról beszélgetett a gyerekekkel, koruknak megfelelően, játékos formában. Az elmúlt hét során a 27 főből álló testvércsokor – akik Fejér és Veszprém vármegye különböző településeiről érkeztek – számos programon vett részt: festettek, meséltek, hajóztak a Velencei-tavon, ismerkedtek hangszerekkel, és olyan tapasztalatokat szereztek, amelyeket a mindennapjaikban ritkán élhetnek meg. Remélhetőleg a szervezők célja ezúttal is megvalósult: hogy a gyerekek ne csak nyaraljanak, de önbizalmat, élményeket és reményt is kapjanak, mindamellett, hogy erősítik vérszerinti kötelékeiket is.