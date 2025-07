Nohab mozdony javítását végzik a fűtőházban

Jelenleg a forgóvázakat kitolják, megtisztítják, és a teljes körű hibafelmérést követően egyesével történik a javítások elvégzése. A futófelület sérült a legjobban, úgyhogy a javítás befejeztével a kerékprofilt is szabályozni kell, magyarul kerékesztergát fog kapni a jármű, hogy a siklás miatti berágódásokat eltávolítsák a futófelületről – mondta el Deák István, a MÁV Rail Tours Kft. műszaki igazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy a muzeális M61-001 idén 62 éves, és két éve egy, a forgóvázat is érintő, teljes felújításon esett át, hogy méltóképpen ünnepelhesse a 60. születésnapját.

A leggyakoribb sérülések sikláskor

felütések

törések sérülések

levegőcsövek sérülései

rugózás, tengelyágyvezetés

fékösszekötő konzolok

Sok alkatrész nincs már polcon

A baleset miatt sok alkatrészt kell cserélni a mozdonyban, de ez egy több mint 60 éves jármű, így felmerül az a kérdés, hogy vajon van-e hozzá alkatrész, illetve hogy ennyi idő alatt hány kilométert futott a mozdony?

– Több sérülés is történt, de azért annyira nem súlyos a helyzet, ugyanakkor a javítás hosszadalmas, akár 2-3 hetet is igénybe vehet a munka. Van vele mit tenni, ugyanis a siklás során a mozdony az egyik forgóvázával el is hagyta a sínkoronát, vagy ahogy mondani szoktuk, melléesett. Az alkatrészbeszerzés nehéz. Vannak bizonyos elemek, amelyekhez könnyű hozzáférni, de sok olyan van, aminek a beszerzése jelentős nehézséget okoznak. Kollégámmal, Bodnár Istvánnal éppen ezen dolgozunk, ugyanis a mozdony elején a levegős csatlakozók, az elzáróváltók, az ackermann váltók, sőt az ütköző és a vonókészülék is megsérült, mert amikor a teherkocsi ráfordult a mozdony elejére, minden letört róla. Ezeknek az elemeknek a javítása, pótlása lényegesen nehezebb, körülményesebb, mert ilyenek nincsenek úgymond a polcon, hanem teljesen egyedi javíttatással történik. A futási teljesítménye az M61-001-nek körülbelül 6 millió kilométer – mondta a műszaki igazgató, miközben a forgó zsámoly felől egy másik mozdony érkezett mellénk, hogy megmozdítsák a forgóvázat az ellenőrzéshez.