Igazi gyermekálom a Herosz Állatotthon nyári napközis tábora!

Jelenleg a második turnus zajlik, augusztusban lesz még egy harmadik turnus, bár a túljelentkezés folyamatos. Ugyanakkor az állatok létszáma miatt a táborozk létszámát is szabályozni kell, ugyanis egy-egy állat mellé, illetve például a macskaházba is csak öt-hat főt osztanak be egyszerre, nem túlterhelve, esetleg zavarva ezzel az állatokat. A gyerekek napi hat órát töltenek a táborban, délelőtt elméleti foglalkozásokon vesznek részt, amelyek során a felelős állattartással ismerkedhetnek meg, délután pedig a kutyák, macskák körüli teendőkkel foglalatoskodnak. A táborozók alaposan bejárhatták a menhely területét, megismerve annak minden egyes zugát, sőt,

még az állatorvosi kulisszatitkokba is betekintést nyerhettek: megnézhették, hogyan zajlik egy rutinvizsgálat, vagy éppen milyen lépésekből áll egy műtit előkészület.

Talán nem tévedünk nagyot, ha feltételezzük, hogy sok résztvevő gyermek határozhatta el magát ekkor arra, hogy ő bizony állatorvos lesz!