Mert még mindig hiszek benne

A remény a legszebb dolog az életben. Miért gondolom így? Mert megvilágítja a legsötétebb napokat is. Életben tart akkor is, amikor már minden más elfogyott. Éltető erő, hiszen általa elhiszed, hogy a napod szép lehet akkor is, ha odakint borús az ég. Persze, van úgy, hogy a remény nem ment meg – csak tovább ringat egy soha meg nem érkező holnapba. Néha nem világít, csupán elvakít, és amikor lehull a fátyol, ott marad a csupasz valóság. A legfájóbb az, amikor túl későn derül ki: sosem volt valódi. És mégis... mégis hiszem, hogy a remény a legszebb dolog, hiszen nélküle talán létezni sem lehetne. És én még mindig elhiszem, hogy majd ott leszel – akkor is, amikor már senki más –, még ha ez csak egy távoli, talán soha el nem érkező valóság.