Megnyitják a korábban lelakatolt játszóteret

A játszótér miatt elviselhetetlen volt a zaj, ezért egy szomszéd feljelentette az önkormányzatot, aki, a per elvesztését követően kénytelen volt lelakatolni a játszótér kapuját Söréden. A gyermekzsivaj elcsitult, már nem zavar senkit, hogy hangosan játszanak az apróságok, mert a szüleikkel vagy az úttesten, vagy családi házak udvarán kénytelenek tölteni az időt, ugyanis nincsen másik játszótér a félezer lelkes településen. Most megcsillant a remény, a hétvégén megnyitják ideiglenesen a közösségi teret.

Régóta lakat alatt van a játszótér, a szomorú gyermekrajzok ellenére is, ám most megcsillant a reménysugár, ideiglenesen ugyan, de megnyitják a közösségi teret

Fotó: PJD / FMH-archív

Egyetlen cég támogatta eddig a nemes ügyet

–Voltak befizetések magánszemélyektől, készen vannak a tervek a kivitelezéshez. Most adunk be a a Magyar Falu Programba egy pályázatot a kész tervekkel, és várhatóan három ütemben zajlik majd a kivitelezés. Küldtünk ki móri és székesfehérvári cégeknek is leveleket, melyben a támogatásukat kérjük. Összesen két társaságtól kaptunk visszajelzést. Az egyik egy sörédi vállalkozó, aki támogatta az ügyet és volt egy másik cég is válaszolt ugyan a levélre, de segíteni nem tud. A többi megkeresett vállalat nem is jelzett vissza a megkeresésünkre. Mindenesetre megpróbáljuk velük újra felvenni a kapcsolatot. Nem milliókat kérünk vagy várunk, pár százezer forint is hatalmas segítség lenne – fogalmazott Végh Rudolf polgármester.

A megye ad kölcsönt az indulásra

– A Fejér Vármenyei Önkormányzat biztosít számunkra 8 millió forint kamatmentes kölcsönt, amit vissza kell majd fizetnünk részletekben. Van olyan gyűjtés is, hogy kéthetente játszóházat szervez nálunk egy helyi lakos, aki az ezer forintos belépőt felajánlotta a játszótér fejlesztésére. Összesen kevéssel több mint kétmillió forint jött eddig össze magánszemélyektől. Korábban 12 millió forint volt a teljes beruházás becsült összege, ám mint kiderült ennél több pénzre lesz szükség, ugyanis sokkal komolyabb alapot kell készíteni betonból és vasból, hogy a zajfogó fal és annak alapja ellen tudjon állni a várható szélnyomásnak – nyilatkozta a polgármester.

Megnyitják a nyári szünetben a játszóteret

Mint megtudtuk, már régen meg kellett volna csinálni a zajfogó falat, de nem volt miből. Most, hogy kiderült, elkészültek a tervek, nagyobb türelemmel viseltet a tulajdonos, aki miatt lezárták a játszóteret. Ennek köszönhetően megcsillant a remény. Mint kiderült, a húsvéti időszakban, vagyis a tavaszi szünetben is kinyithatták pár napra a közösség egyik legfontosabb területét, ahol játszani és sportolni is lehet, és ha minden jól megy, július 19-én újra lekerül pár hétre a lakat, a nyári szünet idejére.