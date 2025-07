Még lehet jelentkezni az ingyenes lehetőségre!

Most ingyenes dietetikusi tanácsadáson vehet részt az, aki jelentkezik az Egészségfejlesztési Iroda programjára. Nyáron is folytatódik ugyanis a térítésmentes, online dietetikai tanácsadás a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A dietetikus szakember vezette 40 perces egyéni tanácsadásra online formában kerül sor ((videó)hívással), amely otthonról is könnyedén elérhető – tájékoztat az ÖKK.

A regisztrációhoz előzetes, telefonos bejelentkezést kérnek az [email protected] e-mail címen vagy +3670/455-99-30-as telefonszámon.