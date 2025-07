Fejér vármegyei lány lett a Magyarok Világszépe 2025-ben

A Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ szabadtéri színpadán tartott Magyarok Világszépe gála nem csupán a szépségről, de az összetartozásról, a kultúráról és a karitatív szellemiségről is szólt. Az est során a versenyzők többféle öltözetben – bikiniben, népviseletben és estélyiben – mutatkoztak be, miközben sztárfellépők, köztük Nótár Mary, Takáts Tamás és Peter Srámek szórakoztatták a közönséget – számolt be az eseményről a szoljon.hu.

Schrick Boglárka fejére került a korona a Magyarok Világszépe versenyén.

Fotó: Daróczi Erzsébet / Forrás: szoljon.hu

A Magyarok Világszépe verseny győztese a díjlovaglásban is kiemelkedő teljesítményt nyújt

A 23 éves Schrick Boglárka, aki gazdálkodási és menedzsment szakon tanul, nemcsak szépségével, hanem kifinomult fellépésével, nyelvtudásával (angolul, franciául és görögül is felsőfokon beszél), valamint két évtizedes díjlovagló múlttal is lenyűgözte a zsűrit. A Fejér vármegyei induló mostantól egy évig viselheti a rangos címet, és képviselheti Magyarországot a Miss Intercontinental nemzetközi szépségversenyen.

A győzelemhez járó koronát Molnár Ramóna, a tavalyi királynő adta át neki – emellett Boglárka egy személyautót is nyert, valamint számos szponzori díj boldog tulajdonosa lett.

A döntő üzenete: a közösség ereje

Fásy Ádám, a nemzetközi szépségversenyek hazai licenceinek tulajdonosa kiemelte: a Magyarok Világszépe nem pusztán szépségverseny, hanem a magyarság összetartozásának ünnepe is, ahol határon túli magyar lányok – Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról – egyaránt részt vehetnek.

Az esemény külön figyelmet szentelt a jótékony céloknak is: kétmillió forint értékű adományt gyűjtöttek össze a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodának.

Udvarhölgyek és különdíjasok

A döntő során az első udvarhölgy címet a 18 éves Torma Eszter szerezte meg Komáromból, míg a második udvarhölgy a 19 éves Horváth Alexandra lett Budapestről. Különdíjat nyert többek közt a vajdasági Szilágyi Evelin, a kárpátaljai Kosztyu Dorottya, valamint az erdélyi Murzán Mónika is.

Fejér megye reflektorfényben

Schrick Boglárka győzelme különösen örömteli pillanat Fejér vármegye számára. A pusztaszabolcsi lány mostantól nemcsak a megye, hanem az egész ország szépségnagykövete, aki a világ előtt képviselheti a magyar kultúrát, értékeket – és természetesen a magyar szépséget.