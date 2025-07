Mit keresett egy legendás Porsche a 60-as években a Budai úton? – képgaléria

Az 1960-as években igen nagy kiváltságnak számított a magánkézben lévő autó. Azok közül is a legtöbbje a szocialista autóipar termékei voltak mint a Csajka, a Trabant P50, vagy a Wartburg 1000, utóbbit sokan az egyik legszebb KGST rendszer felügyelete alatt gyártott autójának tartanak. Viszont 1964-ben Székesfehérváron, a Budai út, és Prohászka Ottokár út sarkán olyan típusok tűntek fel az egy nemzetközi átlagsebességet mérő távolsági verseny során, mint a Porsche 356, BMW 1500, vagy az Auto Union 1000 amely már akkoriban a "nyugati" országokban is kuriózumnak számítottak, és már ekkor is legendás autóknak számítottak.

A Prohászka Ottokár úton haladtak a várkörút irányába a versenyzők a ma már legendás autóikkal a versenyzők.

Fotó: FHM Archív

Székesfehérvár utcáit mai napig járja egy legendás autó

A fent említett autócsodák közül kiemelkedik a Porsche 356-os, amely akkoriban a luxus egyik netovábbja volt. A márka első modelljét Ferdinand Porsche tervezte, és a híres Volkswagen Bogár alapjaira épült. Első ránézésre ezért is van sok hasonlóság a két autó között, pédául az első lámpabúra teljesen megegyezik a két autónál. A 356-ot 1948-tól 1965-ig gyártották. Ezalatt három generációváltást élt meg, elsőként volt a sima 356-os, majd 1955-ben érkezett a A változat, ezt követte a 1960-ban a B, (a képen látható autó is ebbe tartozik bele) majd végül egy évig 1963-64 között gyártották a C variánst. Utóbbi számít a legritkábbnak és legértékesebbnek, de Székesfehérvár utcáin néha feltűnik egy kék színű 356 C, amely után szinte mindenki megfordul. A típust leváltotta 1964-ben a márka leghíresebb modellje, a 911-es, amelynek az aktuális generációja mai napig gyártásban van.