Felfoghatatlanul magas összegért árulják az ország legdrágább használt autóját

Megér ennyi pénzt hazánk legdrágább használt autója?

Jelenleg két helyen árulják a szóban forgó 2016-ban forgalomba helyezett McLaren P1 GTR-t, mindössze 3250 kilométerrel az órájában. Az egész európát lefedő autoscout.com-on 2.8 millió euróért árulják, ami mai árfolyamon számítva 1.1 milliárd forint. Magyarország legnépszerűbb használt autó hirdetési weboldalán egy kicsit drágábban, 1.2 milliárd forintért kínálják eladásra, amibe belekalkulálhatták az esetleges árfolyam romlást is. A hirdetés szövege szerint az autó Németországban található, de várják a magyar ajánlatokat is. Az autó ára azért is ilyen drága, mert mint a jármű futásteljesítménye is mutatja nem igazán használják, főként befektetési célból vásárolják meg ezeket a hipersportkocsikat.