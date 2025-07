Vérengző fenevad tartja rettegésben a település lakóit

Egy vérszomjas kutya támadt rá emberekre és állatokra Mezőfalva zártkerti övezetében – számolt be az esetről korábban a Duol.hu, amely megkereste az egyik érintettet is, Pethes Bálint önkéntes tűzoltót, aki közösségi oldalán írt az esetről. A kutyatámadás sajnos nem egyedi eset, Fejér megyében többször is volt már rá példa.

Brutális kutyatámadás áldozata lett ez a juh is

Fotó: Pethes Bálint / Forrás: Duol.hu

Kutyatámadástól tartanak Mezőfalván

„Negyedik alkalommal intézkedik a rendőrség, de sajnos hiába van meg a kutya, hiába jött nekem immár második alkalommal is, mikor vérgőzös állapotban kell a Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület által mentett birkákról, bárányokról levernem ezt a fenevadat. Most már ott tartok hogy vasvillával megyek, amikor gond van, pedig ismertek, tudjátok mennyi időt és energiát ölünk az állatok mentésébe a családdal – írta bejegyzésében a férfi, akit szintén megtámadott a kutya.

Az első támadás

A Duol.hu megkeresésére Pethes Bálint elmondta, még áprilisban észlelték az első támadást, egy kotorék jellegű, kisebb testű kutya épp az egyik anyajuhot próbálta a földön kivégezni.

Szerencsére volt nálam egy kapa, el tudtam kergetni, de többször visszafordult és rámtámadt, meg is sérültem. Aztán havi rendszereséggel meglátogat minket a kutya, és látjuk a birkák szenvedéseit, annyira vérszomjas az állat, hogy brutálisan tépi őket. Most egy kézzel nevelt kisbárányt támadott meg úgy, hogy nem biztos, túléli.

– nyilatkozta a férfi a portálnak, hozzátéve, hogy nemcsak az állatokat félti, kiváltképp aggódik amiatt, hogy mi lesz, ha a kutya ismét emberre támad. Nem beszélve arról, hogy az állat súlyos fertőzéseket is terjeszthet harapásával. Az ügyet bejelentették a rendőrségen, és a NÉBIH-nél is. Amíg nem kerül pont az ügy végére, addig egy élve fogó csapdát helyeztek el a támadás helyszínén, az azonban inkább csak a birkákat zavarta meg.

Rendőrségi ügy lett belőle

A Duol.hu kérdésekkel fordult a rendőrséghez a kutyatámadás ügyében, a hatóságok pedig közölték, hogy kutyával veszélyeztetés miatt indult nyomozás, amely szabályszegésnek minősül. Továbbá közölték, hogy „amennyiben a rendőrség hatáskörének hiányát állapítja meg – mert a terület nem belterület, vagy ha a szökés megelőzésének elmulasztása miatt jutott ki a kutya – az iratokat a járási hivatal állatvédelmi hatóságának küldik meg közigazgatási eljárás lefolytatása, állatvédelmi bírság kiszabása céljából”.