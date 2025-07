Emberekre és állatokra támad egy kutya a Fejér megyei településen

Fejérben is számos olyan település és szervezet van, ahol kiemelten fontos feladatnak tekintik az állatmentést. A duol.hu beszámolója szerint Mezőfalva és a település önkéntes tűzoltó tűzoltói is kiemelten kezelik ezeket az eseteket. Sajnos több kutyatámadásról is beszámoltunk már, most pedig társlapunk cikke szerint Mezőfalván is egy vérszomjas eb tartja rettegésben a települést.

Vérszomjas kutya tartja rettegésben a települést.

Forrás: Illusztráció / Shuttterstock

A napokban Pethes Bálint önkéntes tűzoltó tett közzé egy internetes bejegyzést, amiben leírta az elmúlt időszakban történt vérszomjas állat támadásait a zártkerti övezetben. Ebből idézünk részleteket – írja a duol.hu.

"Negyedik alkalommal intézkedik a rendőrség, de sajnos hiába van meg a kutya, hiába jött nekem immár második alkalommal is, mikor vérgőzös állapotban kell a Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület által mentett birkákról, bárányokról levernem ezt a fenevadat."

– idézi társportálunk az önkéntes tűzoltó szavait, aki bejegyzésében hozzátette: – Most már ott tartok hogy vasvillával megyek, amikor gond van, pedig ismertek, tudjátok mennyi időt és energiát ölünk az állatok mentésébe a családdal.

Pethes Bálint állatmentő és önkéntes tűzoltó.

Fotó: Horváth László

Hónapok óta támad a kutya

A duol.u személyesen is felkereste Pethes Bálintot, aki kérdésükre elmondta, áprilisban érték tetten először a vérszomjas ebet, amikor egy birkára támadt rá.

"Szerencsére volt nálam egy kapa, el tudtam kergetni, de többször visszafordult és rámtámadt, meg is sérültem. Sajnos az egyik anyajuh pár nappal később el is pusztult fertőzés miatt."

Az önkéntes tűzoltó részletesebben beszél a történtekről és a további veszélyekről a duol.hu oldalán, ahol videón is bemutatja a támadás helyszínét.