Tragikus baleset ragadta el az Edda gitárosát – most örökre hazatér az emléke

Kun Péter, azaz Kunos nevét jól ismerik a hazai rockzene kedvelői – az Edda Művek tehetséges és karizmatikus gitárosa alig 25 évesen, 1993. július 10-én vesztette életét egy tragikus motorbalesetben Velencén. A halálos ütközésre a 7-es főút 47-es kilométerszelvényénél került sor, a ma is látogatható gitár formájú emlékműnél. Most, harminckét év múltán, szülővárosa, Pusztaszabolcs is méltó módon tiszteleg előtte: emléktáblát állítanak tiszteletére a városban.

A megemlékezést 2025. július 24-én, csütörtökön 18 órakor tartják a Hagyományok Házában, a Szabolcs Napok rendezvénysorozat részeként. Az eseményen beszédet mond Tüke László polgármester, valamint az Edda Művek frontembere, Pataky Attila is megosztja gondolatait egykori zenésztársáról, barátjáról. Felszólal Gubicza Tibor, Pusztaszabolcs és Fejér vármegye díszpolgára, a település korábbi polgármestere is. A megemlékezés középpontjában Kun Péter emléktáblájának leleplezése áll, melyet a város a zenész pusztaszabolcsi gyökerei és zenei öröksége előtt tisztelegve helyez el. A programot egy Kun Péter-emlékkiállítás megnyitója zárja, amelyet Bartókné Piller Magdolna gondolatai vezetnek be.

Kun Péter 1967. október 29-én született Pusztaszabolcson, innen indult zenei útjára is. Bár gyermekkorában családja Százhalombattára költözött, zenei alapjait már itt, Fejér vármegye szívében rakta le. Édesapja hivatásos zenész volt, aki rendezvényeken, lakodalmakban zenélt, s már egészen kisgyermekként maga mellé vette fiát is. Péter negyedikes korában kezdte zeneiskolai tanulmányait, eredetileg gordonkán, de hamar a gitár vált szenvedélyévé.

Több amatőr zenekar után 1991-ben csatlakozott az Edda Művekhez, ahol szinte azonnal új lendületet adott az együttesnek. Tehetsége, játéka és személyisége hamar a rajongók kedvencévé tette. A Yamaha támogatásának köszönhetően az új hangszerek mellett motorkerékpárokhoz is hozzájutottak – ez a szenvedély azonban tragikusan korán vetett véget karrierjének. 1993 nyarán az agárdi Edda-tábor után motorra pattant, hogy kiszellőztesse a koncert utáni zsongást. Nem sokkal később visszafordult, de a testőre, aki utána indult autóval, nem számított erre a manőverre. A végzetes ütközés után már nem tudták megmenteni az életét. Halála napján ünnepelték volna barátnőjével megismerkedésük harmadik évfordulóját – a lány akkor négy hónapos terhes volt közös gyermekükkel.