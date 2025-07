Közlekedés Fehérváron az 1930-as években, amikor még Szent Kristóf mutatta az utat a Balaton felé

A két folyamat egymást erősítette, ráadásul a nagy építkezések kapcsán is szükség volt szélesebb, a városi forgalmat kiszolgáló utakra. A Balaton-parti településekre mint egyre népszerűbb kiránduló- és fürdőhelyekre való eljutáshoz a vasút mellett egyre többen választották az autót vagy motorbiciklit – ekkoriban írta Nóti Károly a kabaréjelenetet, amelyben Salamon Béla kitartóan bizonygatja: a nagyságos asszony Lepsénynél még megvolt –, ezért új útjelzőkre is szükség volt, hogy a közlekedés Fehérváron és a város környékén gördülékenyebb legyen.

Így változott a közlekedés Fehérváron az egyik népszerű kereszteződésben

Forrás: FMH

Közlekedés Fehérváron az 1930-as években: táblák helyett szobrok

A Budai út és a Vörösmarty tér kereszteződésben 1938-ban állították fel Vilt Tibor szobrászművész Szent Kristófot a gyermek Jézussal ábrázoló oszlopát, amely a budapesti, veszprémi és balatoni irányt mutatta. Az alkotás a II. világháború harcaiban megsérült, nem került helyreállításra. A közeli nagy kereszteződésben, a Várkörút-Budai út-Új Várkörút, majd Prohászka Ottokár út, akkori új nevükön Népköztársaság útja-Vöröshadsereg út-Lenin út találkozásánál az ötvenes évek elején felmerült egy korszerű forgalomirányító készülék elhelyezésének gondolata.

Fotó: FMH / NN

A kérdéssel a megyei és az országos sajtó is foglalkozott. 1956-ban a Rendőrségi Szemle kiemelte, hogy a fővárost a Balatonnal összekötő főút e legveszélyesebb szakaszát fontos lenne közlekedési lámpával biztosítani. A régi útjelző és forgalmi táblák cseréje 1959-ben kezdődött el. Az új táblák jelentős részét már neonnal világították meg, ezeket elsőként itt helyezték fel az oszlopokra.

Fotó: FMH-archív

Ahogy az archív képen is látszik, a lámpát továbbra is csak tervezték, üzembe helyezésére valamikor a hatvanas évek elején került sor. Addig a gyalog, kettő vagy négy keréken közlekedők a KRESZ-t többé-kevésbé betartva kerülgették egymást a Petőfi iskola, Teleki gimnázium, Gyöngyvirág-ház és Kiskulacs által közrefogott területen. A balesetek elkerülése érdekében a rendőri forgalomirányítást is gyakran bevetették, és az első lámpát is az ott posztoló közeg állította kézzel – ezért is nevezték rendőrlámpának.

