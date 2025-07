Leállás: semmikép se indulj el ma a kormányablakba, ha ezeket az ügyeket intézted volna

A kormányablak munkatársai természetesen minden olyan ügyféllel felveszik a kapcsolatot, aki július 14-re időpontot foglalt. A cél, hogy minden érintett új, megfelelő időpontban tudja majd elintézni ügyeit a legközelebbi kormányablaknál. A kormányablakok ügyfélszolgálati rendszerein dolgozó szolgáltató folyamatosan végzi a hiba elhárítását, hogy a lehető leghamarabb helyreálljon a teljeskörű ügyintézés lehetősége - írja közösségi oldalán a Fejér Vármegyei Kormányhivatal.

Átmeneti szünet a kormányablakokban július 14-én

Forrás: FMH archív

Ma semmikép se indulj útnak a kormányablakba

Fontos kiemelni, hogy bár a személyes ügyintézés egyes kormányablakokban most korlátozott, az elektronikus ügyintézés továbbra is zavartalan. A DÁP, az Ügyfélkapu+, valamint az egyéb kormányzati portálokon elérhető online szolgáltatások változatlanul működnek, így sok esetben nincs is szükség arra, hogy a kormányablakot személyesen felkeressük.

A kormányablakok működése a következő napokban várhatóan visszaáll a megszokott rendbe. Érdemes azonban az ügyfeleknek tájékozódniuk a legfrissebb hírekről a kormányhivatal vagy a kormányablak hivatalos oldalain, illetve közösségi felületein. Akik pedig elektronikus ügyintézéssel élnek, továbbra is gördülékenyen elintézhetik ügyeiket a digitális csatornákon keresztül – anélkül, hogy kormányablakba kellene menniük.