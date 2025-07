Árnyas kirándulásra vágysz? Fehérvártól csak egy ugrásra megtalálod

Történelmi tény, hogy Fejér az utóbbi évszázadokban a hegységeket leszámítva erdőkben szegény volt. Az állatokat legeltető, majd földművelést folytató őseink nagyon sok erdőt kivágtak, csak az igazán markáns, meredek lejtők rettentették el őket, vagyis ősi állapotú szép erdőfoltokat a megye sík és dombos részein is elsősorban ilyen helyeken érdemes keresnünk – hívja fel a figyelmet Kovács Gergely, a "Völgy-híd" Természetvédelmi Alapítvány munkatársa. Kirándulástippje ezúttal Zámoly és Magyaralmás felé visz, melyeket dűlőút köt össze. Ha valaki átbiciklizik egyik faluból a másikba, kirándulását jókora szántóföldeken kívül csodálatos erdők látványa is jellemzi majd. A néhol igen meredek domborzatú erdőségen a két település igazságosan megosztozott: a közelebbi Zámolynak jutott a nagyobb rész, de azért néhány tucat hektár a nyugatabbra levő Magyaralmásnak is járt.

Kirándulástipp a természet szerelmeseinek: a Burján-erdő löszfalai, tavacskái és erdei ösvényei csendes menedéket nyújtanak a forróság elől, gazdag növény- és állatvilággal.

Fotó: Kovács Gergely

Természetesen ezekben az erdőkben vannak nem idevaló fafajok is (elsősorban az országszerte rohamosan pusztuló fenyők), de mégsem ez az általános, hanem az a Mezőföld és a Vértes közötti területen oly sajátos erdőkép, amit a tölgyek és a virágos kőris jellemez. Lombfakadás előtt a gyepszintben tízezrével nő egy védett növény, a kisvirágú hunyor, az öreg fák mellett ez a terület fő növénytani értéke. Gazdag az állatvilág, a fákhoz kötődő rovaroktól a madarakon át az emlősökig nagyon sok faj talál itt menedéket.

A Burján-erdő és a tőle keletre levő Csapás-völgy alapvetően lösztölgyes. A lösz különös anyag, mert bár porszerű, mállásra hajlamos, így elképesztő letörések, töbrök, szakadékok keletkezhetnek. Ezek a sűrű erdőben rejtőző tíz méteres, megdöbbentő löszfalak szinte várják, hogy egy kiránduló felfedezze őket.

Fotó: Kovács Gergely

Az erdő Zámoly felőli szélén csordogál a Burján-árok, melynek nem csak ártéri erdővel, öreg füzekkel kísért medre érdekes. Talán a teljes erdőség legszebb része egy mesterséges, de náddal, gyékénnyel benőtt tavacska, ahol nádi énekesek, récék, bütykös hattyú, nyári lúd, békafajok élnek háborítatlanul. (A patak alsóbb szakaszán két további tó van, egyik kifejezetten a horgászokat várja.)