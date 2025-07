Kihasználatlan volt a hely, most a település kedvence lehet!

Rácalmás Város Önkormányzatának támogatásával elkészült az új, szabadtéri műfüves pálya a Sportcsarnok hátsó részén. A fejlesztés célja, hogy a helyi közösség számára még több lehetőség nyíljon a szabadidő aktív eltöltésére, sportolásra és közösségi programok szervezésére, életkortól függetlenül. Az új létesítmény korszerű, biztonságos borítást kapott, amely ideális labdarúgáshoz, de más sporttevékenységekhez is kiválóan alkalmas. A műfüves pálya egyik legnagyobb előnye, hogy egész évben használható, minimális karbantartási igénye mellett is optimális sportélményt nyújt a használók számára. Az önkormányzat a beruházás tervezésekor nemcsak a sportolási lehetőségek bővítésére, hanem a fenntarthatóságra és a környezeti szempontokra is figyelmet fordított. Bár a pálya borítása műanyag alapú technológiával készült, a választás célja egy időjárásálló, hosszú távon is jól használható sportfelület létrehozása volt.