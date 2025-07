Kerékpárosok segítenek kerékpárosoknak 2 órája

Tíz dolog, amit semmiképpen ne csinálj, ha bringázol

A bringázással kapcsolatban sok változás van, az elektromos kerékpárok térhódítása pedig további változásokat generál a KRESZ-ben is. Vannak azonban olyan szabályok, amelyek most is egyértelműek, ám mivel sokan ezeket nem tudják, a kerékpárosok segítenek a kerékpárosoknak, mi az a tíz dolog, amit ne tegyünk.

Fotó: Illusztráció / shutterstock

A kerékpárosokat tömörítő szervezetek sokat fáradoznak azon, hogy a bringás társadalom tagjai, valamint a többi közlekedő biztonságban legyen, és hogy a lehető legkevesebb nézeteltérés és vita legyen az utak, valamint a járdák többi használója és a kerékpárosok között. Ennek kapcsán napvilágot látott tíz dolog, tíz jó tanács. A kisokos leírja, mit ne csináljunk bringázás közben! A kerékpáros felvilágosítás nemcsak sötétben szükséges, hanem rossz látási viszonyok esetén is. A tíz dolog egyike a kerékpár kivilágítása

Fotó: Illusztráció PJD Ne fogyasszunk alkoholt a kerékpáros közlekedés közben! A KRESZ valóban nem tiltja az alkoholfogyasztást kerékpárosok esetében, ugyanakkor azt határozottal előírja, hogy „a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban” kell maradnia a bringásnak, hogy ne romoljon az ítélőképesség, a reakcióidő és az egyensúlyérzék. Akinek ez nem elég elrettentő, az tartsa szem előtt azt, hogy az tévhit, hogy a rendőrök nem szondáztatják a kerékpárosokat. Ne sétáltassunk állatot! Fokozottan balesetveszélyes kutyát sétáltatni biciklin, és nem csak az állatnak és saját magunknak árthatunk ezzel, hanem a többi közlekedőnek is. Nem mellesleg a KRESZ kifejezetten tiltja, hogy kerékpáron ülve bárki bármilyen állatot vezessen. Ne biciklizzünk a járdán! – Nem igaz, a járdán általában tilos kerékpározni. Lakott területen csak ott szabad, ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (pl. úttest teljes lezárása, úttestre dőlt fa és egyéb kivételes esetekben), és akkor is csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül legfeljebb 10 km/h sebességgel. Fontos még tudni, hogy amennyiben egy úton tilos kerékpározni, az nem jelenti azt, hogy ott a járdán szabad kerékpározni – kivéve 12 éven aluliaknak, főútvonalon – olvasható a kerékpárosklub.hu. Ne induljunk el világítás nélkül! A látni és látszani elv mindenképpen érvényben van, emellett a világítás a kötelező biciklis tartozékok egyik főszereplője. Nem csak sötétben kell fényforrásokat kapcsolni a kerékpáron, hanem rossz látási viszonyok esetén is. Ne bringázzunk egymás mellett! Csak a kerékpárúton, illetve a gyalog- és kerékpárúton kerékpározhatunk egymás mellett a KRESZ szerint, és ott is csak úgy, ha ezzel a többi közlekedőt nem zavarjuk, az előzésben nem gátoljuk. Az úttesten viszont kifejezetten tiltják a közlekedés szabályai az egymás mellett kerekezést.

Ne gurulj át a gyalogátkelőhelyen! – A KRESZ nem tiltja, hogy átgurulj a zebrán. Több okból sem ajánlott azonban a zebrán áttekerés: Elsőbbséged csak gyalogosként van, azaz, ha leszállsz és áttolod

A gyalogátkelőhelyet megközelítő járművezetők nem számítanak a hirtelen, a gyalogostempónál gyorsabban érkező kerékpározókra

A KRESZ szerint a zebrán áthaladó gyalogosokat más jármű nem zavarhatja A zebrán is vigyázz a gyalogosokra, ezt pedig leszállva tudod leginkább megtenni – olvasható a Kerékpáros Klub kisokosában. Ne veszekedjünk a gyalogosokkal! Gyalogosok igenis haladhatnak a kerékpárúton, ha a kerékpárút mellett közvetlenül nincs járda, így hát vita helyett érdemesebb lassítani, csengetni és biztonságosan elhaladni egymás mellett. Ne hajtsunk be olyan bátran egyirányú utcába! Bár valóban vannak olyan útszakaszok, ahol a KRESZ kiegészítő táblával esetén engedélyezi, hogy a kerékpárosok mehetnek a menetiránnyal szemben, de sok utcában nincs ilyen tábla. Ha meggyőződtünk róla hogy van, akkor is kellő óvatossággal hajtsunk be, mert az új szabályt még sokan nem szokták meg, és nem számítanak szembejövő forgalommal. Ne menjünk az úttestre, ha van kerékpárút! – A kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat kötelező használni, kivéve, ha az ezzel párhuzamos úttesten kerékpáros nyom is található. A gyalog- és kerékpárutakra vonatkozóan még egy kivétel szerepel a KRESZ-ben: ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok tovább haladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek. Sajnos vannak rosszul tervezett és épített kerékpárutak – fogalmaz a Kerékpáros Klub. Ne hagyjuk otthon a sisakot! A bukósisak viselése kötelező, igaz, csak akkor ha lakott területen kívül 40 km/óra feletti tempót diktál a kerékpáros. Ez azt is jelenti, hogy a bukósisak viselése az esetek túlnyomó többségében nem kötelező, de a biztonság érdekében, főleg gyerekek esetében nagyon ajánlott.

