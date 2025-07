Óriásharcsa a hullámok közt – Grófi leszármazott fogta ki a tározó szörnyét Fejérben

A víztározónál a budapesti Széchenyi Márk – a híres grófi család egyik leszármazottja – társának segítségével minap kifogta élete eddigi legnagyobb harcsáját, egy 260 centiméter hosszúságú példányt, amely vélhetően száz kilónál is többet nyomhatott volna, ha lemérik. A viszonyok nem voltak kedvezőek, hiszen egy időjárási frontban, 70 kilométer, per órás befújásokkal tarkított 40 kilométer, per órás szélben, esőben, erős hullámzás mellett, mégis nagy melegben akadt meg a hal. A szerencsés horgász másfél órás fárasztás után tudta partra juttatni a tározó óriását, amelyet fényképezés után gyorsan, súlymérés nélkül engedtek vissza az élőhelyére, hogy a jövőben más kalandvágyó sportember is megpróbálhassa horogvégre csalni ezt a kapitális egyedet.

Ilyen „szörnyek” rejtőznek a csurgói hullámok alatt

Forrás: HOFESZ