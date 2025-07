Erre számíthatnak a rajongók ma este Jlo-tól: mutatjuk!

Az 55 éves Puerto Ricó-i származású énekesnő július 20-án, azaz ma este lép színpadra Budapesten az európai turnéja részeként. A turné UP ALL NIGHT – LIVE IN 2025 címet viseli, azaz „Fenn egész éjjel” utalva arra, hogy Jennifer Lopeztől ismét hatalmas ereszd el a hajamra számíthatnak a rajongók.

Jennifer Lopez ma este Budapesten lép színpadra.

Fotó: AFP / Forrás: Világgazdaság

Jennifer Lopez Budapesten

„Jennifer Lopez híres fergeteges színpadi produkcióiról, lendületes táncairól és divatot teremtő kosztümjeiről, így a budapesti közönséget garantáltan felejthetetlen élmény várja. Méltán tartják az egyik legsokoldalúbb művésznek, aki egyedülálló módon ötvözi az éneklés, a tánc és a színészet világát. Többszörös díjnyertes és platinalemezes előadó, akinek karrierjét számos nemzetközi siker és rekord fémjelzi. Pályafutása során több mint 80 millió eladott lemez, 15 milliárdnál is több stream, valamint közel 28 millió havi hallgató csak a Spotify-on igazolja kivételes népszerűségét és hatását a globális zeneiparra” – méltatja honlapján az énekesnőt az MVM Dome.

A hónap elején kezdődő európai turné Budapestet megelőző helyszíne Spanyolország több pontja volt, ma este pedig kis hazánkban robbantja fel a színpadot.

Mutatjuk, hogy mire számíthat a közönség ma este J.Lo-tól!



A koncert 20 órakor kezdődik tehát ma este, kapunyitás pedig 18:30-tól lesz.