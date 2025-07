Iskolakezdés és ami azzal jár: több oldalról is támogatják a családokat

Kilencedik alkalommal segíti az iskolakezdés idején a rászoruló családokat az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop. A Gondtalan Sulikezdés Akció gyakorlatilag egy tanszergyűjtés a nehéz körülmények között élő, helyi és környékbeli családok számára. Az akció részleteiről sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők, a Next Stop bevásárlóközpont épületében.

Az idén 9. alkalommal meghirdetett tanszergyűjtés megkönnyíti a rászoruló családok számára az iskolakezdés nehézségeit.

Fotó: NAGY NORBERT

Fontos az iskolakezdés feltételeinek megteremtése

– Évről-évre egyre többen csatlakoznak a felhíváshoz és felajánlásukkal olyan rászoruló családoknak nyújtanak segítséget, akiknek jelentős anyagi teher az iskolakezdéshez szükséges feltételek megteremtése – mondta Mészáros Attila.

Székesfehérvár alpolgármestere annak fontosságáról is beszélt, hogy a családok támogatása több irányból is érkezik, értve ez alatt az állami támogatásokat, köztük az ingyenes tankönyvhöz jutás lehetőségét, vagy az ingyenes étkezés kedvezményezettjeinek növekedő számát, de kiemelte az önkormányzat és a helyi közösségek összefogását is.

A Gondtalan Sulikezdés tanszergyűjtő program célja tehát nem más, minthogy minden gyermeknek legyen iskolatáskája és hogy legyen benne az a felszerelés, ami elengedhetetlen a tanuláshoz.

Fotó: NAGY NORBERT

Akár félszáz családon is segíthetnek

– Az átvett adományokból a Székesfehérváron és a járásban élő, rászoruló, többgyermekes családok részesülhetnek majd. A terveik szerint idén is 30-50 családot segíthetünk és fontos, hogy a ceruzák, füzetek, más iskolaszerek, tolltartók mellett a használt, de szép állapotú iskolatáskák, a tornazsákok és az uzsonnás dobozok felajánlása is nagy segítséget jelent – fogalmazott Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, aki arról is beszélt, hogy ebben az évben hosszabb idő áll rendelkezésére azoknak, akik adományozni szeretnének.

Ahogy minden évben, most is a Next Stop épületében ismertették a tanszergyűjtő program részleteit. A bevásárlóközpont nem csak szervezője a jótékonysági akciónak, hanem házigazdája és támogatója is. Erről beszélt Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója is, aki elmondta, az áruház az idei évben is megduplázza az összegyűjtött adományokat.