Jól ismered a régi Ikarusokat? Ebből a kvízből megtudhatod

A hiedelmekkel ellentétben az Ikarus története jóval a szocializmus előtt kezdődött. 1895-ben Uhry Imre megalapította meg az elődvállalatnak számító Uhry Imre Kovács- és Kocsigyártó Üzemét. Ez a családi vállalkozás kezdetben szekerek javításával, és patkókészítéssel foglalkozott. A vállalat az évek során egyre nagyobb lett, és az első világháború után profilt váltott,új néven, Uhry Imre Karosszéria és Pótkocsigyárként most már komplett motorizált felépítményeket állított elő többek között Mercedes, Ford, és Fiat alvázakra. A kínálatban tehergépkocsi kialakítás mellett szerepelt az autóbusz is. Az első gazdasági világválság során 1932-ben csődbe ment a vállalat, de a következő néven az alapító fiai újraindították az üzemet, és ezután szinte teljes mértékben csak az autóbusz gyártásra koncentráltak. A második világháború után a kommunista diktatúrában 1948-ban államosították a gyárat, és rövidesen a család távozott az országból. Ám ezzel korántsem ért véget a magyar autóbusz gyártás, ezután indult be igazán.

A székesfehérvári autóbusz-állomás avatásán még nem sejtették a vezetők, hogy az Ikarus 55 formája is ugyanolyan időtálló lesz mint a pályaudvar.

Fotó: FMH-archív

Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárat 1949. február 8-án alapították. Később, 1963-ban nyitották meg a cég székesfehérvári üzemét. Az első típust 1949-től kezdték gyártani ami a Tr 3.5 volt amely neve a mindössze 3.5 tonnás tömegére utal, (egy mai modern autóbusz bőven 20 tonna felett van), a gyártó emiatt "kisautóbusz"-ként hivatkozott rá. Az igazi sikereket később az 50-es években a 60-as, majd a legendás 55-ös típus hozta meg amit a köznyelvben mindenki csak farosnak hívott, a hátsó kitüremkedő motortér miatt, amely igazi időtlen klasszikussá tette ezt az autóbuszt. Sokan még ma is megcsodálják az egyedi, semmivel össze nem téveszthető vonalait.

