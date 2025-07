Tombol a kánikula szombaton – igazi strandidővel jön a hétvége

A köpönyeg szerint szombaton visszatér a kánikula, és ezzel együtt a strandidő is: derült, napos égboltra számíthatunk, igazi nyári hangulattal. Bár elszórtan egy-egy rövid zápor kialakulhat, az időjárás alapvetően túlnyomóan száraz marad. A hőmérséklet délutánra 31 fok köré emelkedik, így aki teheti, mindenképpen vízpartra tervezzen programot.

Forró lesz a mai időjárás

Pihentető időjárás a frontérzékenyeknek

A hétvégi időjárás orvosi szempontból is kedvezőnek ígérkezik. Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket, így a frontérzékenyek is fellélegezhetnek – sokaknál javulás tapasztalható közérzetben és koncentrációképességben. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló meteorológiai tényező nem várható, így a legtöbb, időjárás által kiváltott panasz – például fejfájás, vérnyomás-ingadozás vagy fáradékonyság – enyhül, illetve teljesen megszűnik. Mindezek ellenére a nagy melegben továbbra is fontos a tudatos folyadékfogyasztás és a nap elleni védelem.