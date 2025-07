Időjárás 57 perce

Kegyetlen időjárás tör ránk a hétvégén – figyelmeztetést adtak ki

Akár jégeső is jöhet a hétvégén, és a hőségnek is vége szakadhat. Az időjárás igencsak kiszámíthatatlanná válik: szombatra és vasárnapra is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

A HungaroMet figyelmeztetést adott ki a teljes hétvégére: szombaton és vasárnap sem kímél majd minket az időjárás, ugyanis számítani kell zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, sőt akár jégesőre is. Kegyetlen időjárás tör ránk a hétvégén. A piros riasztás sem kizárt.

Forrás: Unsplash.com Részletes időjárás előrejelzés a hétvégére: Szombaton gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, különösen az északnyugati és nyugati országrészben lehet több helyen esőre, záporra, zivatarra számítani. Másutt is előfordulhatnak elszórt csapadékos gócok. A szél eleinte délnyugati, majd északnyugati irányból megélénkül, néhol megerősödik. A hőség egyelőre kitart: 30–33 fok körüli maximumokat mérhetünk, de a tartósabban esős nyugati határszélen már jóval hűvösebb lehet. Vasárnap hajnalban délnyugat felől egy kiterjedt csapadéktömb érkezhet, amely sokfelé okozhat intenzív zivatarokat, felhőszakadást és jégesőt is. Délután ugyan csökkenhet a felhőzet, de helyenként újabb záporokra, zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet visszaesik: a csúcshőmérséklet 25–26 fok körül alakul - derül ki a köpönyeg.hu részletes előrejelzéséből. A HungaroMet figyelmeztetése szerint a viharokat erős szél, hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, sőt jégeső is kísérheti. Az időjárás függvényében akár piros riasztásra is számíthatunk - számol be a HungaroMet.

