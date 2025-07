Veszélyes időjárás 1 órája

Brutális viharok jönnek: ezt kell tenned, ha nem akarsz bajba kerülni

Az előttünk álló hétvégén az idő drámai fordulatot vesz: a HungaroMet és a Katasztrófavédelem figyelmeztetése szerint szombaton és vasárnap is súlyos viharokkal kell számolni, amelyek akár életveszélyes helyzeteket is teremthetnek. Felhőszakadást, jégesőt, károkozó szélvihart és villámárvizeket is hozhat az időjárás.

Az előttünk álló hétvégén az időjárás rendkívül veszélyessé válhat, a HungaroMet és a Katasztrófavédelem előrejelzései szerint ugyanis szombaton és vasárnap is heves zivatarok söpörhetnek végig az országon. A viharokat felhőszakadás, jégeső és akár viharos széllökések is kísérhetik, ezért különösen fontos, hogy mindenki időben felkészüljön – és komolyan vegye a figyelmeztetéseket. A hétvégén az időjárás rendkívül veszélyessé válhat

Forrás: Unsplash.com Viharos időjárás árnyékolja be a hétvégét A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton már a délelőtti órákban elérhetik a zivatarok az ország nyugati, északnyugati megyéit, de a délután folyamán a viharzóna fokozatosan átterjedhet az egész országra. A leghevesebb cellák akár 90–110 km/h-s szélviharral, 4–5 centiméteres jéggel és 30–50 mm-t meghaladó esővel is járhatnak. A vasárnapi nap sem ígér nyugalmat: újabb, helyenként károkozó viharokra kell számítani, főként a keleti és északkeleti országrészben, ahol a zivatarok ismétlődő jelleggel is lecsaphatnak. A Katasztrófavédelem hangsúlyozza: az ilyen időjárási helyzet ilyenkor már olyan körülményeket jelenthet, amelyek súlyos anyagi károkat, sőt, közvetlen életveszélyt is okozhatnak. Éppen ezért mindenkinek fontos, hogy időben megtegye a szükséges óvintézkedéseket. Otthon érdemes minden mozdítható tárgyat – például kerti bútorokat, cserepes növényeket, kerti sátrakat, szerszámokat – zárt, biztonságos helyre vinni, mielőtt a szél kárt tenne bennük, vagy éppen másokban. A lakás azon részeit, amelyeket elérhet az esővíz, lehetőség szerint áramtalanítani kell. Emellett villámlás esetén érdemes kihúzni az elektromos eszközöket is a konnektorból, mivel egy közeli villámcsapás komoly károkat tehet az elektronikában. A közlekedőknek is fokozott figyelemmel kell eljárniuk Autóval semmiképp se parkoljunk fák, reklámtáblák vagy épületek közvetlen közelébe, mert a viharos szél letörheti az ágakat, kidöntheti a szerkezeteket. Ha már úton vagyunk, és hirtelen csap le a vihar, a legbiztonságosabb megoldás megállni egy védett helyen. Ha ez nem lehetséges, legalább csökkentsük a sebességet, és kerüljük el a hirtelen manővereket. A hirtelen lezúduló csapadék miatt kialakuló villámárvizek autót, embert is képesek elsodorni – gyalogosan különösen veszélyes áthaladni az elárasztott útszakaszokon.

Akik a szabadban tartózkodnak, legyenek különösen óvatosak Villámlás esetén soha ne bújjunk fa alá, hanem lehetőség szerint keressünk egy közeli épületet, zárt helyiséget. Ne maradjunk nyílt terepen, ne használjunk fém eszközöket, és kerüljük a vízpartokat is. A Katasztrófavédelem azt javasolja, hogy mindenki töltse le a VÉSZ alkalmazást, amely valós idejű riasztásokat küld, és segít naprakészen követni a változó időjárási viszonyokat. Emellett érdemes rendszeresen figyelni a HungaroMet előrejelzéseit, amelyek térképes formában is jelzik a veszélyeztetett térségeket. Ha bárki bajba jutott embert vagy állatot lát, ne késlekedjen – azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!

