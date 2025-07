Forró nyári nap erős széllel

A köpönyeg szerint kedden is marad a nyári hőség: a napos, gomolyfelhős időjárás 29–34 fokos hőséget is hoz magával. A nap folyamán elszórtan kialakulhatnak frissítő záporok, zivatarok is, főként a délutáni órákban.

Az időjárás tartogathat ma meglepetéseket.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Szelet is hoz a mai időjárás

A szél sem marad el: többfelé erős északnyugati légmozgás enyhítheti a forróságot. Aki teheti, a legmelegebb órákban húzódjon árnyékba, és figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre.