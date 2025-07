Károkozó vihar és lehűlés vár ránk – időjárási figyelmeztetés érvényben

Nem éppen kegyes oldalát mutatja az időjárás a hétvégén. Szombaton még sokfelé tombol a hőség, de már a nap első felében megkezdődhetnek a záporok és zivatarok, vasárnapra pedig markáns hidegfront hoz lehűlést, viharokat és felhőszakadást.

Az időjárás fordulatot vesz: markáns hidegfront érkezik

Forrás: Unsplash.com

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint szombaton a zivatarok jelentős tér- és időbeli bizonytalanság mellett bárhol kialakulhatnak, de legnagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati, északnyugati felében csaphatnak le a nap első felében. A délutáni, esti órákban azonban akár heves zivatarok is kialakulhatnak, főként a Tiszántúlon, majd délnyugat felől újabb viharos hullám érkezhet. Az erősebb cellákhoz 90–110 km/h-s széllökések, nagy méretű jég és intenzív felhőszakadás is társulhat.

A HungaroMet kiemeli: szükség esetén akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás is indokolt lehet.

Szombaton még nyárias lesz az időjárás

A Köpönyeg.hu szerint szombaton még többfelé kánikulára van kilátás: a napos időszakokat gyakori gomolyfelhő-képződés szakíthatja meg, záporok és villámlással kísért zivatarok kíséretében. A Dunántúl nyugati peremén már délelőtt beborulhat az ég, míg a keleti országrészben továbbra is napsütés jellemző, legfeljebb elszórt záporok zavarhatják meg a nyarat idéző időt. A hőmérséklet országszerte 30–33 fok között alakulhat, de a tartósabban felhős, csapadékos nyugati részeken ennél hűvösebb, 24–27 fokos maximumokra kell számítani.

Vasárnap jön a fordulat

A hét utolsó napján délnyugat felől kiterjedt csapadékrendszer éri el az országot, amely kelet felé haladva országszerte záporokat, zivatarokat, felhőszakadást és jégesőt is hozhat – írja a Köpönyeg. A reggeli, délelőtti órákban még összefüggő esőzés várható, délután viszont már szórványos zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet is visszaesik: többfelé 23–27 fok közötti értékek lesznek a legmelegebb órákban, északnyugaton még ennél is hűvösebb lehet.