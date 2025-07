Részletek a Százhalombattára tervezett hulladékhasznosítóról – megszólalt a beruházó

Ahogy azt korábban megírtuk, a MOL Nyrt. korszerű, zárt rendszerű hulladékhasznosító-művet létesítene a Dunai Finomító mellett, ahol a körforgásos gazdaság jegyében energiává alakítják azokat a hulladékokat, amelyeket más módon nem lehet hasznosítani. A létesítmény megépítéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárás elindult, az ezzel kapcsolatos véleményeket augusztus 5-ig lehet eljuttatni a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztályához (e-mail: [email protected]).

A térképen jól látható a hulladékhasznosító tervezett helye Százhalombatta közelében, valamint a hulladék begyűjtési térség, amely Ercsit és a környező településeket is érinti

Forrás: google maps részlet

A beruházás részleteiről Szendrői Márton, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. beruházásvezetője a Százhalombattai Hírtükörnek így nyilatkozott:

„A szigorú előírások és a modern technológia garantálja, hogy zavaró hatásoktól mentesen működik majd a MOHU termikus hulladékhasznosítója, ami révén a város sokat nyerhet” – fogalmazott. A beruházásvezető hangsúlyozta: Százhalombatta nem véletlenül került a tervezett helyszínek közé:

„Százhalombatta ideális helyszín lenne, mert a város és a MOL története az olajipar kapcsán már több mint fél évszázada összefonódik” – mondta Szendrői Márton.

Hozzátette: „Az ilyen üzemek helyszínét a logisztika és a termelt energia átadásának lehetősége határozza meg.”

A beruházás azért is fontos térségi szinten, mert – mint a beruházásvezető kiemelte – a főváros déli kerületeiben, valamint az agglomerációban, így például Ercsi térségében is jelentős mennyiségű hulladék keletkezik, amely jelenleg döntően lerakóba kerül. A hasznosító-mű ezt a problémát is kezelné.

A beruházással kapcsolatban a tájékoztatás és párbeszéd is hangsúlyos szerepet kap: a MOL elérhetővé tette a Hello DUFI nevű mobilalkalmazást, ahol folyamatosan frissítik az információkat, és a felhasználók kérdéseket is feltehetnek. A beruházás, a szakember szerint környezetvédelmi és gazdasági szempontból is előnyös lehet a helyiek számára.

„A hulladékhasznosító országos jelentőségű, ami közvetetten azt eredményezi, hogy a város tisztaságban és hulladékkezelésben kiemelkedik a többi közül” – emelte ki Szendrői Márton.