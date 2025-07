Újabb fontos információk az új hulladékhasznosítóról

Mint arról korábban beszámoltunk, a MOL és a MOHU közös projektje keretében egy új, korszerű energetikai hulladékhasznosító épülhet Százhalombatta ipari övezetében, Ercsi közvetlen közelében. Az ügy lakossági érdeklődést váltott ki, ezért Ercsi és Százhalombatta önkormányzatai tájékoztatási folyamatot indítottak.

Az új létesítmény teljes mértékben zárt rendszerű lesz, nem dolgoz fel veszélyes hulladékot, és a szaghatás is elhanyagolható.

Forrás: vg.hu

A feol.hu megkereste Gólics Ildikót, Ercsi polgármester is kérdéseivel, aki azonban közösségi oldalas közleményben adott ki tájékoztatót. E szerint az ercsi önkormányzat július 18-án egyeztetett a beruházó MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, mely során a tervezett üzem helyszínéről, működéséről és a környezeti hatásokról részletes információkat kaptak. A közlemény szerint a létesítmény teljes mértékben zárt rendszerű lesz, nem dolgoz fel veszélyes hulladékot, és a szaghatás is elhanyagolható. Az alkalmazott technológia megegyezik a koppenhágai Copenhill vagy a bécsi Spittelau hulladékhasznosító művekével, amelyeket sűrűn lakott, belvárosi környezetben is biztonságosan működtetnek.

A környezetvédelmi hatásvizsgálatok alapján a tervezett üzem minden előírt határértéknek megfelel, beleértve a zaj-, levegő-, talaj- és vízvédelmi előírásokat is. A közlemény külön hangsúlyozza: a kibocsátott füstgáz 99,5 százalékban megtisztított, a fennmaradó rész pedig olyan kis koncentrációban távozik, hogy nem befolyásolja érdemben a régió levegőminőségét.

Az új hulladékhasznosító környezeti terhelése

A létesítmény környezeti terhelésére is kitér a tájékoztató, e szerint az lényegesen alacsonyabb, mint a jelenlegi lerakók vagy egy esetleges lerakótűz hatásai. Az üzem működése során nem keletkezik szennyvíz, továbbá a technológia félszáraz eljárást alkalmaz. A közlekedés szempontjából sem jelent pluszterhelést a környező településekre, mivel az M6-os autópályát használják a hulladékszállító járművek. Gólics Ildikó polgármester hangsúlyozta: a hatóságok kizárólag akkor engedélyezik az üzem megépítését, ha a benyújtott részletes dokumentáció minden előírásnak megfelel. Az üzem működését folyamatos, automatizált ellenőrzés mellett végzik majd, amely biztosítja az üzemszerű és biztonságos működést.