Segítünk a pénztárcádon: hatalmas leárazásokra számíthatsz!

A Tesco ezúttal több nagyszerű leárazást is meghirdetett. A sárgadinnye például 40 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg 599 forint/kg áron, de az áfonya is 43 százalékkal olcsóbb (1699 ft/kg), míg a magyar fürtös bébiszilva paradicsomhoz 250 grammos kiszerelésben 60 százalékos leárazással juthatunk hozzá 319 forintért, a magyar szentesi hegyes erőspaprikához pedig 54 százalékos kedvezménnyel 589 forintért. Ha rendelkezünk clubcarddal akkor a hűsítés is olcsóbban megúszható, hiszen a Ledo Quattro jégkrém 3319 forint helyett csupán 1899, míg a kellemes ízesített alkoholmentes sör három darab vásárlása esetén darabonként csak 240 forintba kerül.

Természetesen a Spar sem maradhat ki a sorból, amelynél a lecsókolbászt most 36 százalékos kedvezménnyel csupán 159 forint/10 dkg áron szerezhetünk be, míg a Mizse ásványvíz 129 forint, hat darab vásárlása esetén pedig csupán 99 ft/db. Ha egy kis brummogásra vágyunk akkor is nekünk kedvez az üzletlánc, ráadásul két esetben is, hiszen 719 forint helyett most 31 százalékos akcióval csak 489 forintért vehetjük meg a medve sajtot, míg a Pom-Bär snack 20 százalék enedménnyel 399 forintba kerül. Az Interspar kínálata javarészt lefedi a Sparét, azonban érdemes kiemelni, hogy 40 százalékos kedvezménnyel vásárolhatunk TOTAL motorolajat, valamint akkor is jó helyen járunk, ha a kertben szeretnénk pihenni, hiszen szintén 40 százalékos engedmény van minden kerti bútorra és árnyékolóra is.

Az Aldinál a fürtös paradicsom akció ígérkezik a legjobbnak, hiszen 46 százalékos engedménnyel 375 forint/kg áron juthatunk hozzá a nagyszerű zöldséghez, de a Sweetelle paradicsomra is 50 százalékos kedvezmény van, 449 forintért kaphatjuk meg 250 grammos kiszerelésben. A kovászos cipó esetében is érdemes ide betérni, 399 forintos áron 31 százalékkedvezménnyel vásárolhatjuk meg, és hogy kapjunk egy teljes reggelit érdemes megemlíteni az uzsonnasonkát, amely 150 g/csomag kiszerelésben 385 forintba kerül, így 20 százalékkal olcsóbb az eredeti áránál, de 100 gramm Tátra szelet is csak 299 forint, ami szintén 30 százalékos kedvezményt jelent. Ha már a reggelinél tartunk akkor a pékárukat is érdemes megemlíteni, hiszen a kakaós-mogyorókrémes töltött croissant 30 százalék engedménnyel 229 forint, mí a kakaós csiga 33 százalékos árkedvezménnyel 119.