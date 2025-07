Ha ilyen van a használt autóban, meg ne vedd, a pénztárcád is megeszi

Adaptív lengéscsillapító

Főként a német prémium, és középkategóriában jelent meg ez a funkció. A változtatható lökésgátlónak is hívott eszköz a számítógépes vezérlésnek köszönhetően a kiválasztott üzemmódtól függően vagy automatikus szabályozással válthat a minél kényelmesebb futást és a minél jobb útfekvést szolgál. Főként sportautóknál lehet előnyös, mert egy jó beállítással, élvezetes kanyarsebességet lehet elérni, és az úthibákat is jobban elviseli a rendszer. Azonban ez sem tart a végtelenségig, nagyjából 150-200 ezer kilométer között cserére szorul az alkatrész, és amíg egy hagyományos lengéscsillapító 10-80 ezer forint darabja, addig ennek elérheti a 200 ezer forintot is, és mivel párban kell minden esetben cserélni, simán összejöhet, akár 700 ezer forintos szervizszámla is.