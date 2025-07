Három hét alatt fegyveres biztonsági őr lehet: képzés Fejérben

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság folyamatosan várja azok jelentkezését, akik fegyveres biztonsági őrként szeretnének elhelyezkedni a rendőrség kötelékében. A szükséges háromhetes képzést helyben szervezik és bonyolítják le Székesfehérváron, így a résztvevőknek utazniuk sem kell.

Fotó: New Africa

- A biztonsági őrök képzése itt történik a vármegyei főkapitányságon. Ez egy rövidebb, háromhetes program, amit mi szervezünk és tartunk helyben. A munkába állás előtt ezt minden jelentkező elvégzi, de nincs szükség utazásra, minden itt, Fejér megyében zajlik – mondta el Kelemenné Mészáros Erika, rendőr őrnagy, a Fejér vármegyei Rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálatának alosztályvezetője.

A jelentkezés feltételei egyszerűek: a program nyitva áll 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok előtt, akik büntetlen előéletűek, és megfelelnek a háromlépcsős alkalmassági vizsgálaton. Ez – ahogy a rendőri és iskolaőri képzéseknél is – egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasságot is vizsgál. - A képzéshez nem szükséges érettségi. Középfokú végzettség – például régi ipari iskola, szakképző iskola – elegendő. De nyolc általánossal is jelentkezhet valaki, ha rendelkezik egy kapcsolódó OKJ-s bizonyítvánnyal – tette hozzá az őrnagy, ahogy azt is: a képzés után a biztonsági őrök személykísérést és objektumőrzést látnak el, váltásos munkarendben, amely 12, 24, majd 12, 48 órás váltás szerint működik, nappali és éjszakai szolgálattal felváltva.