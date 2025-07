Gyuláról érkezik baptista lelkipásztor Fehérvárra

A lelkész búcsúztatásán mások mellett Görgényi Ernő, Gyula polgármestere is jelen volt, aki közösségi oldalán méltatta Merényi Zoltán tevékenységét, aki családjával hat évet töltött a városban. A baptista lelkipásztor humanitárius akciókban is részt vett, szervezte a tanévkezdés előtti tanszerosztást, a rászoruló családok gyermekeinek karácsonyi ajándékokat gyűjtő Cipősdoboz Akciót, az ünnepi jótékonysági vásárt, de a helyi intézmények javára is kezdeményezett adománygyűjtéseket. Merényi Zoltán a székesfehérvári baptista gyülekezetnél, a tavalyi évben felavatott új imaházban folytatja szolgálatát Kovács Dániel lelkipásztor mellett. Ünnepélyes beiktatására egy későbbi időpontban kerül majd sor.