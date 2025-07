Gyökerek a múltban

Vannak pillanatok az életben, amikor dönteni szeretnél, de nem tudsz. Nem azért, mert nem lenne elég erőd – hanem mert a szíved már régen gyökeret eresztett a múlt földjébe.És az a gyökér nem enged. Nem hagy lépni, nem hagy szabadulni. Pedig tudod, hogy az egyetlen helyes döntés az lenne, ha továbblépnél. Tudod, mégis... nem teszed meg. Aztán összeszorítod a lelked, és elhatározod magad. Eltelik fél nap. Egy nap. És ott találod magad újra, ugyanott. Mert a gyökér nem szakadt el, a lépés nem lett könnyebb. És inkább visszamész. Mert az ismerős fájdalom kevésbé félelmetes, mint az ismeretlen szabadság. De itt jön a fordulópont: meglátni a romokon túl a lehetőséget. Megérteni, hogy a tűz nemcsak pusztított – hamut is hagyott. És abból a hamuból valami új is sarjadhat. Egy virág, ami nem felejti a perzselést, mégis él. Amikor a romok között kezdesz építkezni, és tudod, hogy az egyik fal örökre emlékeztetni fog arra, amit el kellett engedned. De ez rendben van. A legfontosabb, hogy ne feledd önmagad. Hogy a saját érzéseid ne váljanak martalékká. Mert ha mindig csak másra figyelsz, te fogsz eltűnni közben. És hidd el, még ha nem is úgy alakul, ahogy tervezted,

még akkor is alakíthatod úgy, hogy valami jó szülessen belőle.