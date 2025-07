Ingyen érkezik a Gondosóra a 80 év felettieknek Fejérben is (galéria)

A program megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Juhász Roland elmondta: Fejérben most 8290, 80 év feletti ember jut hozzá a Gondosórához automatikusan, postai kézbesítéssel. A tapasztalatok szerint ebben a korcsoportban különösen nagy szükség van a készülékre, és a korábbi kézbesítési hullámok alapján az átvételi arány meghaladja a 80 százalékot.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a 65 és 80 év közötti korosztály továbbra is kérheti a készüléket regisztráció útján. Ez megtehető a Gondosóra oldalon (itt), a zöldszámon (06-80-804-050), egyes patikákban, de különösen fontos újdonság, hogy január óta a kormányablakokban személyesen is lehet igényelni az eszközt. A kormányhivatal munkatársai az igénylés mellett a készülék beüzemelésében is támogatást nyújtanak.

Juhász Roland kiemelte: a postán kiküldött Gondosórák esetében nincs előzetes kapcsolatfelvétel a felhasználóval, ezért különösen fontos, hogy az átvételt követően a készüléket feltöltsék, és legalább egyszer megnyomják a középső gombot. Ezzel történik meg a diszpécserközpont első kapcsolatfelvétele, az adatok azonosítása, valamint annak lehetősége, hogy kontaktszemélyeket is megadjanak a felhasználók. Enélkül a Gondosóra csak korlátozott funkciókkal tud működni, így nem képes teljes körű segítségnyújtásra.