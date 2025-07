Brutális kamcsatkai földrengés – mutatjuk, mit érzékelt a Fejér megyei megfigyelőállomás (videó)

A földrengés epicentruma Oroszországban, a Kamcsatka-félsziget partjainál, mintegy 126 kilométerre Petropavlovszk-Kamcsatszkij városától, körülbelül 20 kilométer mélységben helyezkedett el – közölte az amerikai geofizikai intézet (USGS). Ez az esemény az elmúlt 73 év legerősebb földmozgása volt a térségben, hasonló nagyságú rengést utoljára 1952-ben jegyeztek fel – tájékoztat az MTI.

Jelentős károk keletkeztek Szevero-Kurilszk-i kikötőben a földrengés következtében.

Forrás: TASZ

A szökőár leginkább Szevero-Kurilszk városát sújtotta, ahol négy hatalmas hullám csapott le a partokra. Egy helyi lakos elmondása szerint a halászati üzem teljesen víz alá került, a konténerek pedig szabadon lebegtek a kikötőben. Az evakuálás gyorsan megtörtént: körülbelül 2500 lakost szállítottak biztonságos területre.

Bár jelentős szerkezeti károk keletkeztek, például egy óvoda homlokzata is leomlott Petropavlovszkban, a hatóságok szerint pánik nem tört ki. A legtöbb helyi lakos higgadtan reagált, csupán a turisták és kisgyermekes családok mutattak aggodalmat – számolt be a Rosszijszkaja Gazeta.

Magyar obszervatórium is megerősítette a földrengést

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldalán is beszámolt a hatalmas erejű földmozgásról, amely magyar idő szerint július 29-én, 23:24-kor következett be. A szakemberek szerint a rengés epicentruma a Kuril–Kamcsatka szubdukciós zónában volt, körülbelül 20,7 kilométer mélységben. A rengéshullámokat a hazai szeizmológiai állomáshálózat is tisztán érzékelte.

„A földrengés sekély mélysége miatt a felszíni hatások különösen erőteljesek lehettek a Kamcsatka partvidékén” – írták. A földtani háttér alapján a Csendes-óceáni kőzetlemez évente mintegy 76–90 milliméterrel bukik alá a térségben, amely a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezetévé teszi Kamcsatkát.

Mutatjuk, hogy a csákberényi szeizmográf mit érzékelt ebből

A csákberényi szeizmográf mai mérése.

Forrás: seismology.hu

Várható utórengések és nemzetközi következmények

A kamcsatkai szeizmológiai szolgálat szerint a következő napokban akár 7,5-es erősségű utórengések is előfordulhatnak. Az orosz hatóságok gyors reagálással regionális válságközpontot hoztak létre, miközben Japán partjait is elérte a cunami, szerencsére nagyobb károkról nem érkezett jelentés.