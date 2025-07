Figyelem, megváltozott a parkolási rend!

Már él az rend és tábla is jelzi az oda érkezőknek, hogy tilos gépjárművel a füves területen parkolni.

Forrás: Gárdonyi Géza Művelődési Ház közösségi oldala

„Tisztelettel kérjük a hozzánk látogatókat, hogy tartsák be az új rendet! Szeretnénk, ha a füves területet is megóvnánk ezzel, mert az új játszótér mellett a parkolástól már sajnos teljesen kihalt a fű” – írják közösségi oldalukon, ahol javasolják azt is, hogy, ha az intézmény előtti parkolóban nincs szabad hely, akkor az Ördögi Falatozó melletti parkolót használják, ami néhány perc sétára található a művháztól.