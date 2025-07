Ebből nincsen több a világon 3 órája

Egyedi és megismételhetetlen gitár készült a FEZEN-nek a fehérvári gitárkészítő jóvoltából

Az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy gitár képe. Még a laikusok is kalapot emeltek a készítő, Somogyi József "Soma" előtt, aki a hangszerbe egy FEZEN logót is "vésett". Nem is akármilyet!

Adódott hát a kérdés: mi köze Somának és a július 30-án, szerdán kezdődő FEZEN Fesztiválnak egymáshoz? Mint megtudtuk, megrendelésre készült! A FEZEN logóval ellátott gitár teljes mértékben egyedi darab

Fotó: Baranyai Edina – Több mint egy éve saját kedvtelésemre álltam neki a gitárkészítésnek, azóta megrendelésre is készítettem már több gitárt. Hónapokkal ezelőtt érkezett egy felkérés a FEZEN részéről az említett, Facebookra is felkerült hangszer elkészítésére – kezdte a saját és a hangszer történetét Somogyi József, aki jelenleg csak pár mondatban tudott lapunknak reagálni, ugyanis javában részt vesz az egyre közeledő fesztivál előkészületeiben. – Ez egy teljesen egyedi és megismételhetetlen, hand made, Stratocaster stílusú gitár. Ebből nincsen több a világon – hangsúlyozta. Majd részletezte: – Az elejétől a végéig, a faanyag kiválasztásától a kivitelezésen át a felhúrozásig mind magam álmodtam meg. A gitártest juhar- és kőrisfából, míg a gitárnyak juharfából készült. Különlegessége egy egyedi, világító FEZEN logó. A FEZEN-gitár teljes egészében. Igazi remekmű!

Fotó: Baranyai Edina Kifejezetten a FEZEN-re készült az egyedi gitár S hogy miért érkezett a FEZEN szervezőjétől, Kovács Tónitól a felkérés? – Jótékonysági apropóból jött az ötlet, ugyanis a hamarosan megrendezendő Fezen fesztiválon egy pavilonban állítják ki a gitárt, ahol az emberek licitálhatnak rá. A licit alkalmával befolyt összeget hátrányos helyzetű gyermekek támogatására fordítják a szervezők. A támogatást decemberben, a FEZEN és barátai rendezvény keretein belül adják át – tudtuk meg a hangszer készítőjétől.

