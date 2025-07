Érzelmi hullámvasút a FEZEN első napján – galéria

A Road maximális fordulatszámon pörgött koncerje során

Fotó: Szabó Zsolt

A sátorban pedig a búcsúturnéját tartó Margaret Island folytatta a szerelmes slágerek áradatát. Ahogyan az EFOTT-on, itt is szinte teljesen megtelt a színpad előtti tér, és a rajongók éneklése olyan hangos volt, hogy szinte elnyomta az énekesnő, Lábas Viktória hangját a koncert során.

Fotó: Szabó Zsolt

Ganxsta Zolee és a Kartell zárta a FEZEN első napját

A napot a 90-es években a csúcson lévő Ganxsta Zolee és a Kartel zárta a Fehérvár Nagyszínpadon. A finn jégkorong-válogatott és az Atlético Madrid lelkes szurkolója ki is szúrta az első sorban azt a rajongót, aki egy Döglégy 66-os mezszámú Atlético mezben jött a koncertre, és meg is tapsoltatta őt a frontember. A koncert során Big Daddy Laca mellett Siska Finuccivel, és Dopemannel is kiegészült az együttes, ugyanis idén tartják a banda fennállásának 30. jubileumi turnéját, ahol a korábban közreműködő vendégelőadók is színpadra lépnek a formációval.

Fotó: Szabó Zsolt

A FEZEN mai napján a hagyományos rock előadók mellett a rapperek kerülnek előtérbe, mint Pogány Induló, Krúbi, Ótvar Pestis, valamint a rendkívül népszerű énekes, Dzsúdló is Székesfehérvárra látogat csütörtökön.