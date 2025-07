Jön a háromnapos fesztivál nemzetközi és hazai előadókkal Fehérváron

A székesfehérvári előadóművészeket eddig három testvérvárosba – Gyulafehérvárra (Románia), Zadarba (Horvátország) és Opole-ba (Lengyelország) – hívták meg a Forever Young projekt részeként, amelynek utolsó felvonása Székesfehérváron lesz. A Forever Young – Nemzetközi Előadóművészeti Utcafesztivál székesfehérvári eseményén a fehérvári és Fejér megyei előadók mellett a három testvérváros művészeit látja vendégül a város.

A háromnapos fesztivál programját Lehrner Zsolt alpolgármester ismertette

Fotó: Nagy Norbert

Háromnapos fesztivál nemzetközi és hazai előadókkal

A Forever Young – Nemzetközi Előadóművészeti Utcafesztiválra augusztus 8–10. között kerül sor mintegy a Székesfehérvári Királyi Napok előestéjeként, így mind hangulatában, mint pedig tematikájában a nagyszabású fehérvári rendezvényhez hasonul. Többek között azért is, mert a testvérvárosok az óriásbábok előtt mutatkoznak majd be a közönségnek mini flashmobok keretében, augusztus 9-én, 15.00 órától. A felvonulást a Kákics Zenekar kíséri moldvai zenével. A testvérvárosi csoportok felvonulása a Bartók Béla téren fejeződik be, ahol Szent István királyunk és Gizella királynő bábjait már a Móri Forgatós néptáncegyüttes fogja köszönteni egy somogyi népdallal. A Forever Young színpadán nyírségi táncokat mutatnak majd be. Ezt követően 15.00–16.00 óra között a Vörösmarty Könyvtár árkádai alatt a Bartók Béla téren népi játszóház várja majd a gyerekeket. 16.15-től kezdődik a gálaműsor a külföldi vendégcsoportokkal és a hazai fellépőkkel.

Előadók határon túlról

A Zadari Táncegyüttes Dalmácia legrégebbi kortárs táncegyüttese. Ivana Brlić-Mažuranić Hogyan kerestük az igazságot című darabja ihlette produkciójukból egy rövid részletet adnak majd elő Székesfehérváron. A történet három testvérről – Ljutišáról, Marunról és Potjehről (Küldetés) – szól, akiket meglátogat Svarožić istenség, és útra indítja őket az igazság keresése, a megpróbáltatások és az önfelfedezés útján.

A Life is Dance Sportklub Gyulafehérvár a szenvedély, a fegyelem és a kreativitás igazi szimbóluma. Elkötelezettségével és tehetségével a Life is Dance Sportklub Alba Iulia továbbra is generációkat inspirál, táncon keresztül oktat, és bebizonyítja, hogy ha szívből táncolsz, minden lépésed műalkotássá válik. Székesfehérvárra négy fiatal tehetséggel érkeznek, akik két produkcióval készülnek: egy latin tánccal és egy népi motívumokat ötvöző előadással.