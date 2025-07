Monumentális festmény van készülőben megyénk apró, ám annál jelentősebb Halországában

A sárbogárdi származású festőművész nevével, Fent Győzővel már több alkalommal találkozhattak olvasóink a Hírlap hasábjait olvasva vagy épp a feol.hu felületén. Most ismét eljött az alkalom, hogy hírt adjunk a művészről, ugyanis olyasmi készül Rétimajorban, amit érdemes minél többeknek látnia.

Itt éppen festékszóróval dolgozott a festőművész.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A főútól lekanyarodva tábla mutatja az úti célunkhoz vezető irányt, melyen ez áll: „Üdvözöljük Halországban”. Tényleg ott érezheti magát az ember, hiszen jobbra és balra nem lát mást csak vizet. A terület halgazdaságként üzemel, de található ott halászati múzeum, csárda, ökoturisztikai központ, rendezvényhelyszín és számos egyéb. Ugyan mi magunk is bejártuk a területet, aminek több különlegességén is megakadt a szemünk, a fő desztinációnk a múzeum volt, annak is a hátsó fala, ahova Győző éppen egy több jelenetből álló halászattal kapcsolatos képet festett.

Egy lakásnyi vászonra alkot a festőművész

– Valójában ez nem az első festés a burkolaton, korábban már festettem rá, de az időjárás nem kímélte, így egy idő után nagyon leromlott a minősége. A mostani kép, ami több halászattal összefüggő jelenetet tartalmaz némileg ugyanaz, mint a korábbi, de azért itt-ott vittem bele új elemeket is. A vászon, ami jelen esetben az épület fala körülbelül 40 négyzetméter, ezt töltöm meg az apróbb részletektől kezdve az egészen nagyokig – mesélte.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Kis virágok, macskát tejjel itató kisfiú, bográcsban rotyogó halászlé, horgászó öregember – ezek egytől egyig mind megtalálhatók a festményen és még közel sem ért a végére. Az utolsó ecsetvonások vagy épp festékszórások, merthogy vegyes technikákkal dolgozik jövő hétre várhatóak, így az oda érkező vendégek hamarosan teljes egészében csodálhatják meg az új remekművet.

A múzeum mellett egyébként a terület több épületén megtekinthető Győző munkája, az étterem teraszán is több olyan festmény látható, amit a külső burkolatra festett.

Habár már számos kiállítást tudhat maga mögött a művész a jövőben szeretne új helyekre eljutni festményeivel, így szóba került a megyeszékhely is. Azt mondja, szívesen látná alkotásait Székesfehérváron is, hogy az ottani festészet iránt érdeklődők jobban megismerjék.