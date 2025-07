Pokoli helyekről küldött, reményteljes üzenetek

A foglyok jajkiáltása a szülőföld felé

Megkérdezem Jánost: eszébe jut, hogy akik ezeket a lapokat írták, talán hetekkel, esetleg napokkal vagy órákkal utána meghaltak?

– Igen, ezt nem lehet elfelejteni és én azért is gyűjtöm a leveleket, azért teszem közzé őket a világhálón, mert így a még élő hozzátartozók még rábukkanhatnak eltűnt rokonukra, értesülhetnek sorsukról. Én magam is keresem őket, úgy öt-hat éve már tudom használni az online adatbázisokat, és amennyiben szerencsém van, a tábori levelezés, a postaszám alapján megtalálhatom őket, az adott alakulatot. Négy évvel ezelőtt indítottam el közösségi oldalamat részben azért, hogy segíthessek, és örülök annak, hogy egyre többen olvassák és ennek hatására sok újabb levelezőlapot és információt kapok. Volt olyan, aki azt mondta, nálam jobb helye lesz a birtokában lévő lapnak vagy fényképnek, és inkább a gondjaimra bízza. Igyekszem az üzenetek történetének, a mögötte rejtőző emberi sorsoknak is utánajárni, amennyiben lehetséges.

Fellner János egyik nagyapja Székesfehérváron vonult be fiatalon – 1921-es születésű volt –, és egy légvédelmi alakulatnál szolgált. Németországban fejezte be a háborút, amit túlélt, ráadásul fél év amerikai hadifogság után, 1945 őszén gyalogszerrel szerencsésen hazatért Perkátára. Addig parasztemberként a német gazdáknak segített a mezőgazdasági munkákban, kapált, kaszált, betakarította a termést, még pénzt is kapott érte. Gyalog indult haza, ezért megúszta, hogy elvigyék a szovjetek, akik sok nyugatról érkező hadifogoly vonatról összeszedték a katonákat és elhurcolták őket a Szovjetunóba, ki tudja, hogy évnyi újabb fogságba.