Felix Baumgartner tragédiája – Fejérben is történt hasonló baleset

Felix Baumgartner az olasz tengerparti Porto Sant'Elpidio településen siklóernyőzés közben állítólag elájult a levegőben, ennek nyomán pedig elvesztette uralmát a siklóernyője felett és egy úszómedencéhez zuhant, ahol sokan fürödtek és napoztak. A becsapódáskor egy nő is megsérült. Az al-Dzsazíra arról írt, hogy a szálloda egyik női alkalmazottja szenvedett nyaksérülést az egyik törmelékdarabtól.

Rosszullét okozott tragédiát tavaly Martonvásár térségében, csakúgy, ahogy Felix Baumgartner esetében.

Felix Baumgartner halála egy tragikus Fejér vármegyei balesetre emlékeztet

Felix Baumgartner volt az első ember, aki 2012-ben meghajtás nélkül átlépte a hangsebességet. Az ugrást 39 kilométer magasságból hajtotta végre, közben elérte az 1342 kilométer per óra csúcssebességet. Az egykori katonai ejtőernyős több mint kétórás emelkedés után ugrott ki egy kapszulából különleges nyomás- és hőálló űrhajósruhájában, és száguldott a Föld felé. De voltak más hajmeresztő mutatványai is, 1999-ben például a Kuala Lumpur-i Petronas Tower 88. emeletéről ugrott le, miután az ejtőernyőjét egy aktatáskában csempészte be a felhőkarcolóba.

Neves székesfehérvári repülősöknél érdeklődtünk arról, tapasztalatuk szerint mennyire gyakori, hogy valaki rosszul lesz a levegőben. Pula József, az Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyős szakosztályának vezetője éppen harminc éve ugrott először, környezetéből mégsem emlékszik hasonló esetre, de hangsúlyozta, még hosszas vizsgálatoknak kell megtörténniük ahhoz, hogy bizonyosat lehessen állítani a történtekről. Szilády Dezső egyesületi elnök, pilóta egy tavalyi esetre emlékeztetett, amikor Baumgartner tragédiájához hasonlóan rosszullét okozott tragédiát. Egy Tökölről érkező Extra 330L típusú repülőgép kezdett műrepülésbe 2024. április 13-án Ráckeresztúr és Martonvásár térségében, ahol egy erre kijelölt légtér áll a pilóták rendelkezésére. A történteket az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének időközi jelentése alapján tudjuk rekonstruálni.

Senkinek sem volt esélye a túlélésre

A pilóta északkelet felől közelítette meg a légteret, ahol a bal szárnyra rögzített kamera felvételeinek tanúsága szerint a légtér megközelítése és a végrehajtott műrepülés a balesetet megelőző pillanatokig tervszerűen és eseménymentesen zajlott. A pilóta és utasa folyamatosan kommunikált egymással, azaz egy ideig semmi probléma nem adódott, egészen egy újabb manőver végrehajtásáig. A pilóta egy 3 perc 50 másodpercen át tartó műrepülésbe kezdett, mely során fél- és teljes orsókat, leborításokat, nyolcasokat, bukfenceket, húzott fordulókat hajtott végre. Ez idő alatt rá és utasára folyamatosan dinamikus és intenzíven változó pozitív és negatív túlterhelés hatott, ennek következtében a pilóta rosszul lett és cselekvőképtelenné vált, a repülőgép pedig jobbra leborulva, teljes motorteljesítménnyel folyamatosan gyorsulva a föld felé vette az irányt, majd közel függőleges helyzetben, nagy sebességgel a földnek ütközött. A becsapódás során a repülőgép több méter mélyen a földbe fúródott és megsemmisült, a fedélzeten senkinek sem lehetett esélye a túlélésre. Utólag semmiféle műszaki hibára utaló nyomot nem találtak, az orvosszakértői vizsgálatot azonban még máig sem zárták le.