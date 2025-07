Falunap megnyitóján adtak át kitüntetéseket

Nemrég még a falubúcsú volt Bakonycsernye legnagyobb ünnepe, amit a szokásoknak megfelelően mindig a falu védőszentjének ünnepéhez közeli hétvégén tartottak. A helyét felváltotta a falunap.

A falunap megnyitójának színpadán kitüntetett diákok balról jobbra: Sági Pálma, Hatvani András, Varga Zoltán, Kovács Helga, Krausz Borbála, Punk Izabella, Bárdi Boglárka Bianka, Hatvani Melani, Németh Bianka, Kalincsák Kristóf

Forrás: Önkormányzat

A falunap fontos a közösség számára

– Jó harminc évvel ezelőtt a falubúcsú vasárnapján a helyi lakók és az őket meglátogatók misével és istentisztelettel adtak hálát azért, hogy együtt lehetnek, hogy az Isten megtartotta a közösséget és azért, hogy együtt tölthetik a napot. Fontos nap volt ez a csernyeiek életében is, előtte nagytakarítást tartottak és sokat készültek a jeles eseményre. Aztán a közös ebéd után sétáltunk le a Burgából a sportpályára, de sokan emlékezünk, hogy volt idő, amikor még a Bercsényi utcában várta az érdeklődőket a körhinta, a céllövölde és a kirakodóvásárosok. Mára ugyan maradtak az árusok, a ringispi de mi 2007 óta falunapot tartunk, melyen idén két napon át számtalan színes program várja az érdeklődőket – fogalmazott a július 25-én, a falunap megnyitóján Turi Balázs.

Hagyományőrzés, jelen és jövő

A polgármester a helyi művelődési házban beszélt a megjelenteknek, akik már nagyon várták a beharangozott színpadi produkciókat.

– Nagy öröm számomra, hogy megnyitó kulturális programján is ilyen sokan vagyunk. Ezek szerint másoknak is fontos, hogy meghallgassuk a kulturális csoportokat, hiszen mégiscsak ők azok, akik tovább viszik hagyományainkat, és ezért köszönettel tartozunk nekik. Persze ugyanolyan kíváncsisággal fordulok a helyi fiatalok produkciója felé is, hiszen ők nemcsak a változatosságot biztosítják, hanem megmutatják, hogy ennek a falunak nemcsak múltja, hanem jelene és jövője is van – hangsúlyozta a település vezetője.

Díszoklevél a közösség segítőinek

A falunap az az ünnep Csernyén, ahol elismeréseket adnak át azoknak a személyeknek, szervezeteknek, akik sokat tettek a közösségért, illetve akik valamilyen cselekedettel, pályafutással, kimagaslanak a többiek közül.

– A településközpontban található, a Falusi bolt előtti elhanyagolt, kicsit méltatlan állapotban lévő terület rendezését az önkormányzat már régóta tervezte. Annak felújítására több terv és finanszírozási koncepció is készült, de mind ez idáig nem sikerült felújítani. Azonban az idei év elején két, az evangélikus óvodán dolgozó cég közreműködésével egy igen impozáns településközponthoz méltó kis tér jött létre. A beruházáshoz szükséges forrás kisebbik részét állta az önkormányzat, a nagyobbikat pedig a két kivitelező cég.