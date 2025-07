Falunap Kőszárhegyen: mutatjuk a programokat!

Ahogy az általában lenni szokott, itt is a főzőversennyel indul, illetve a futball mérkőzésekkel indul a nap, ezek a délelőtt nagy részét el is viszik, így a további programok a 13 órási ebédet követően kezdődnek. Ekkorra már felsorakoznak a veterán járművek és érkeznek a színpadi fellépők is. Először 14 órakor a Kákics zenekar, majd érkezik Kalap Jakab, a 4 tenor, az UFO Együttes és Dr. BRS.

A fentiek mellett a nap folyamán számos ingyenesen használható szabadtéri játékok és gyerekprogramok lesznek: játszóház, eurojumping, körhinta, arcfestés és még sok minden más.