Fájó búcsú: bezár az étterem

„A Füge tulajdonosainak és a csapatnak a lelkesedése jól érezhető az étteremben. Szalai-Hencz Edina és Tóth Ádám egymástól függetlenül állítják, hogy szeretnének ízlést formálni az környéken, ezt pedig nem csak lehetőségként, hanem felelősségként élik meg” – írta a Dining Guide a Fügéről az étterem nyitása után, ám alig telt el két és fél év, az étterem újra a címlapokon szerepl, ám ezúttal szomorú hírt közölve a vendégekkel.

Bezár a Füge étterem

Forrás: Dining Guide

Bezár a biatorbágyi étterem

Hogy miért is különösen szomorú a biatorbágyi Füge étterem bezárása, annak több oka is van. Az egyik értelemszerűen az az alázat és szorgalom, amellyel a tulajdonosok fejlesztették, vezették az éttermet, mégis a sok igyekezet ellenére, úgy tűnik, nem tudják tovább üzemeltetni a helyet. S hogy ezzel nemcsak ők, hanem a vendégek is sokat veszítenek, arról mi sem tanúskodik jobban, mint hogy még a Michelin is ajánlotta az éttermet, méltatva annak atmoszféráját, magyaros ízvilágát.

„A legtöbben egyszerűen csak gyászolták volna a kedvenc falusi éttermük bezárását. Szalai-Hencz Edina és partnere, Csaba azonban másként döntöttek: megvették az éttermet, átkeresztelték a kedvenc gyümölcsükről „Fügének”, és modern, stílusos arculatot adtak neki. A legjobb helyek a nagy télikertben vagy a kis kertben találhatók – utóbbiban örömmel fedezhetünk fel néhány cserepes fügét is. A színes fogások középpontjában a hagyományos magyar ízek állnak, amelyeket visszafogott kreativitással ötvöznek. A fűszerek és virágok fontos szerepet kapnak, frissességet adva a gazdag, telt ízvilágnak” – írta a Michelin.

Így búcsúzik a Füge

Közösségi oldalán a Füge étterem az alábbi, megható sorokkal búcsúzik vendégeitől:

„Kedves Vendégeink, Barátaink!

Eljött a pillanat, amiről nehéz írni, és talán még nehezebb kimondani: a Füge elköszön.

Közel két és fél éven át tettük bele a szívünket, lelkünket, minden napunkat. Terítettük az asztalt, kerestük a legszebb alapanyagokat, főztünk, kóstoltunk, tanultunk, fejlődtünk és nevettünk.

Bármennyire is szeretnénk, éttermünk működését a mai viszonyok között már nem tudjuk tovább fenntartani, itt kell megállnunk.