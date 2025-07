Eső, gyommag, alkatrészgond, avagy aratás fél évszázada

Pontosan ötven évvel ezelőtt, 1975. július 15-én a Fejér Megyei Hírlap aggodalommal számolt be a megye aratási nehézségeiről. A nyári időjárás ugyanis nem volt kegyes a mezőgazdasághoz: „A szombati felhőszakadás következtében újra állásra kényszerültek a kombájnok. Negyven-ötven milliméter eső hullott átlagosan a megyében.” Az eső nemcsak a gépeket állította le, de a már betakarított termények víztartalmát is visszanövelte, így a már leállított szárítók újra működésbe léptek. A cikk szerint „sok a gyommag a gabonaszemek között, és ez megnehezíti a tárolást és szárítást.” Az akkori átlagtermés nem volt rossz: az állami gazdaságok például őszi búzából 43,1 mázsát, a csákvári gazdaságban pedig kiemelkedő, 49,7 mázsát takarítottak be hektáronként – írja a korabeli cikk.

A betakarítás mellett a gépellátás is kihívást jelentett. Az Agroker Vállalat ügyeleti rendszerben próbálta segíteni a gazdaságokat, ám „változatlanul vannak alkatrészgondok.” A pótkocsi-ellátás rendezése a „közeli napokban” volt várható, ám jó hírként említették: „bálázódrótból és zsinegből bőségesen van raktáron.” A történeti visszatekintés jól mutatja, hogy az aratás soha nem csak az időjárásról szól – öt évtizede is komplex logisztikai és szervezési kihívás volt, amelyben minden nap és minden csavar számított.